كشف تقرير صحفي إسباني اليوم، أن باريس سان جيرمان يتطلع للتعاقد مع نجم برشلونة الغاضب من تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني.

وبعد أن نجح النادي الباريسي في خطف توقيع ليونيل ميسي الصيف الماضي قادماً من برشلونة، يتجه حالياً لخطف النجم الهولندي فرينكي دي يونج.

باريس يتطلع للتعاقد مع دي يونج

ووفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يُراقب عن كثب موقف الهولندي فرينكي دي يونج، نجم برشلونة للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

لقد أثار عدم اليقين بشأن مستقبل فرينكي دي يونج في برشلونة اهتمام العديد من الفرق المهمة على المستوى الأوروبي، حيث أن هناك اهتمامًا مباشرًا من قبل كل من مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ بالتعاقد معه اللاعب حال قرر الرحيل عن الكامب نو.

كما سينضم باريس سان جيرمان إلى سباق التعاقد مع النجم الهولندي، وقد أبلغ بالفعل حاشية اللاعب بأنهم سيبدأون المفاوضات حال فتح اللاعب الباب أمام إمكانية رحيله عن البارسا.

دي يونج يفكر في الرحيل عن برشلونة؟

وفقاً للعديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، فإن النجم الهولندي المرتبط بعقد مع برشلونة حتى 2026، بدأ جدياً في التفكير بالرحيل عن صفوف البارسا بسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب إصرار تشافي على استبداله في معظم المباريات.

دي يونج لم يشارك مع برشلونة سوى في 7 مباريات كاملة من أصل 19 لعبهم تحت قيادة تشافي هيرنانديز، مما جعل اللاعب غاضباً ويفكر في الرحيل عن الكامب نو للحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

برشلونة الذي يُقاتل حالياً على ضمان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد أن فقد حلم التتويج بلقب الليجا والذي حسمه ريال مدريد بنسبة كبيرة للغاية.

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