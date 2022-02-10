مينديش يضع خطة "تبادل" لإبقاء تراوري في برشلونة

أبدى نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، انفتاحه لفكرة ترك لاعبه أداما تراوري يرحل بشكل نهائي بالتبادل بعد نهاية هذا الموسم.

تراوري انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع إمكانية الشراء لمدة أربع سنوات بعد نهاية الإعارة.

وبسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني حاليًا، يخطط الرئيس جوان لابورتا لضم اللاعب دون دفع أي أموال.

خطة التبادل

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن جورج مينديش وكيل أعمال فرانشيسكو ترينكاو جناح برشلونة المعار إلى وولفرهامبتون، وضع خطة للتبادل بين الناديين.

وأوضحت الصحيفة أنه تم الاتفاق بالفعل في شهر يناير الماضي، على بقاء ترينكاو مع وولفرهامبتون وتراوري في برشلونة بعد نهاية هذا الموسم بموافقة جميع الأطراف.

وتم الاحتفاظ بأرقام كل صفقة بسبب السرية التامة المحيطة بالأمر، لكن برشلونة منح ترينكاو قيمة شراء بقيمة 30 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة شراء تراوري من وولفرهامبتون نفس السعر أيضًا، ليتعاقد مع النادي الكتالوني دون دفع أي شيء.

ماذا قدم ترينكاو مع وولفرهامبتون؟

الجناح البرتغالي انتقل إلى برشلونة مقابل 21 مليون يورو، بالإضافة لأبيل رويز الذي وصلت قيمته 9 ملايين يورو، وهو ما يعني أنه سيذهب بنفس مجموع القيمة التي جاء بها.

ورحل إلى الدوري الإنجليزي الصيف الماضي، من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام بعد الفشل في إثبات نفسه بكامب نو.

وخلال فترة إعارته مع وولفرهامبتون، لعب صاحب الـ22 سنة 19 مباراة مع الفريق الإنجليزي ونجح في التسجيل مرة واحدة فقط.

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