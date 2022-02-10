"لو أراد البقاء لجدد منذ زمن.. مبابي في ريال مدريد!"

يؤمن أسطورة كرة القدم الفرنسية، نيكولاس أنيلكا، أن كيليان مبابي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان متجهًا إلى ريال مدريد، وإلا لجدد عقده منذ مدة طويلة.

ويحاول باريس على مدار العامين الأخيرين إقناع مبابي بالاستمرار في ملعب حديقة الأمراء، لكن حتى الآن ومع بقاء أقل من 5 أشهر على نهاية عقده، لا اتفاق بين الطرفين.

الصحف الإسبانية تحدثت دومًا عن الرغبة المشتركة بين ريال مدريد ومبابي في لم الشمل، ويبدو أنها باتت أقرب من أي وقت مضى.

أنيلكا أيضًا أكد ذلك، فقال "ما يمكنني قوله بشكل عام هو أن اللاعب إذا أراد أن يبقى، أعتقد كان ليوقع عقدًا في وقت سابق، أعتقد أنه سيكون في مدريد الموسم المقبل".

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ومرّ أنيلكا بتجربة رفقة ريال مدريد لكنها لم تكن الأنجح في مسيرته، وعلل ذلك بقوله "كان الأمر جنونيًا عندما وصلت، تمتعت في إنجلترا بحياة خاصة هادئة، الوضع مختلف في إسبانيا".

واختتم متحدثًا عن مباراة باريس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا "إنه نهائي مبكر، أعطي مدريد الأفضلية بسبب الخبرة".

وأتم "عندما يصل ريال مدريد إلى المراحل النهائية الحاسمة، دائمًا ما يكون فريقًا قويًا للغاية، لكن باريس لديه لاعبين استثنائيين ويمكنه تحقيق نتيجة جيدة أيضًا".

الجدير بالذكر أن أنيلكا بدأ مسيرته الكروية مع باريس سان جيرمان عام 1996، ومنه إلى آرسنال، الذي صال وجال معه ثم انتقل لعام وحيد غير موفق مع ريال مدريد عاد بعده لبي آس جي.