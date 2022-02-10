مقابل 15 مليار يورو.. الخليفي يدق المسمار الأخير في نعش السوبر ليج

يقترب اتحاد الأندية الأوروبية، بقيادة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، من إبرام عقد بقيمة 15 مليار يورو، من أجل حقوق البث التلفزيوني والتسويق لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ما هي الصفقة المرتقبة؟

ويواصل اتحاد الأندية الأوروبية حربه على مشروع إنشاء بطولة السوبر ليج، وتعد الصفقة المرتقبة لبيع حقوق دوري الأبطال خلال الفترة بين 2024 و2027، أحد الخطوات للقضاء على المشروع.

ويبدو أن دوري أبطال أوروبا يتجه نحو ثورة اقتصادية، حيث حصلت صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية، وشبكة "rmc Sport" الفرنسية على خطاب كتبه ناصر الخليفي، يقر فيه بأنه على وشك استكمال اتفاقية تسويق وحقوق البث التلفزيوني، بقيمة 15 مليار يورو على مدى ثلاثة مواسم.

ماذا قال الخليفي؟

الخليفي أكد في خطابه أن الاتفاقية الوشيكة تمثل تحولًا جذريًا في الدور الذي تلعبه الأندية الآن بفضل اتحاد الأندية الأوروبية وبالشراكة مع "يويفا"، في القرارات التي تشكل كرة القدم في القارة العجوز.

وقال الخليفي عن الاتفاق: "إنه يمثل فجرًا جديدًا من الاستقرار المالي، وفرصة للأندية الأوروبية، حيث سيتم تغيير طريقة تسويق منافسات الأندية لدينا".

وأضاف: "ستتعلق الحقوق بالشكل الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، والذي سيشهد مشاركة 36 فريقًا في مرحلة المجموعات بدلًا من 32 فريقًا، حيث ستلعب الأندية 10 مباريات في دور المجموعات، ضد منافسين مختلفين بناءً على الترتيب، قبل أن تبدأ مراحل خروج المغلوب".

ويؤكد رئيس باريس سان جيرمان أن هذا سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأموال المدفوعة للأندية في المسابقات الأوروبية.

ويقول الخليفي إنه: "يستكشف مصادر دخل أخرى غير مستغلة"، وقد يشير هذا إلى نمو المنتجات ذات الصلة بالعملات المشفرة، والتي تم تبنيها بالفعل في رياضات أخرى، ومن قبل عدد من الأندية.

ويخلص الخليفي إلى أنه: "مع كون الأندية شريكة على قدم المساواة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في هذه العملية، فإننا سنزيد من قيمتنا بشكل جماعي إلى أقصى حد، وسنخفض تكاليفنا".

واختتم الخليفي: "لقد قطعنا شوطًا طويلًا لضمان الاستقرار المالي والاستدامة، مع تقديم أفكار وتأثيرات وثقافات وابتكارات جديدة، لقد حقق اتحاد الأندية الأوروبية مع يويفا أكثر مما كان يمكن أن نفعله بشكل منفصل، وكرة القدم الأوروبية بأكملها أقوى الآن".

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