ميلان يضع عينه على ثنائي وسط ملعب أرسنال

جازيديس دينامو الصفقة..

يضع إيفان جازيديس، الرئيس التفنيذي لميلان، عينه نصب التعاقد مع لاعبي أرسنال، جرانيت تشاكا ولوكاس توريرا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك وفقًا لما أوردته تقارير صحفية إيطالية.

ويُعاني ميلان من مشكلة واضحة في منتصف الملعب وذلك بعدما رحل تيموي باكايوكو إلى موناكو بعد انتهاء إعارته في السان سيرو، مع عدم تدعيم المركز خلال الصيف الماضي.

ستيفانو بيولي، المدير الفني للميلان، قد أشار من قبل إلى وجود عجز في منتصف الميدان وأرسل رسائل واضحة إلى إدارة الروسونيري بضرورة الدخول في الميركاتو المقبل بقوة ودعمه بأكثر من لاعب.

إدارة الميلان يبدو وأنها ستسجيب إلى طلبات بيولي، وبالفعل بدأت في المفاوضات مع أكثر من لاعب أبرزهم جرانيت تشاكا، والذي بحسب بعض التقارير قد بدأ في البحث عن منزل في مدينة ميلانو بالفعل.

الدولي السويسري يعيش فترة حالكة داخل صفوف أرسنال، في أعقاب اشتباكه مع الجماهير الغاضبة من مستواه ورميه لقميص الجانرز والذي كلفه شارة القيادة بعد أشهر قليلة فقط من حصوله عليها خلفًا للوران كوسيلني.

ومنذ تاريخ الاشتباك مع جمهور الفريق اللندني، لم يتواجد تشاكا ضمن قائمة آرسنال على الإطلاق، في الوقت الذي أرسل فيه رسالة عبر حسابه على انستجرام معتذرًا وفي الوقت نفسه منتقدًا لما كان يلقاه من هجوم حاد غير إنساني من قبل بعض الجماهير.

الاسم الثاني الذي يأتي على رأس قائمة التدعيمات في ميلان سيكون لوكاس توريرا، والذي "غير سعيد" بدوره المتواضع هذا الموسم لدى كتيبة أوناي إيمري.

الدولي الأوروجويائي لم يشارك هذا الموسم سوى في 9 مباريات فقط مع آرسنال وكلهم لم يكمل فيهم الـ90 دقيقة، فإما حل بديلًا لمدة قصيرة أو استُبدل في شوط المباراة الثاني، وهو ما لا يلقى قبوله على كل حال.

بالتالي، فإن ميلان يسعى لاستغلال حالة توريرا ليدعم به منتصف ملعب، لا سيما وبعد ما أظهره صاحب الـ 23 عامًا في الموسم السابق من مستوى مميز كان به من أهم أسباب وصول آرسنال إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

جازيديس، والذي عمل في آرسنال من قبل، كان من المشرفين على قدوم كلا اللاعبين إلى الجانرز، ويسعى أن يستغل ما لديه من علاقة بالثنائي من أجل إنهاء الصفقتين لحساب الفريق الإيطالي.

يذكر أن ميلان يعيش وضعية صعبة في الدوري الإيطالي، حيث حقق 13 نقطة من 12 مباراة مما جعله يقبع في المركز الرابع عشر ويبتعد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بفارق وصل إلى 11 نقطة كاملة.