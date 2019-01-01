تشامبرز: علينا مواصلة الإيمان بأنفسنا حتى تتغير النتائج

مدافع أرسنال يطلب من الجميع الصبر ومواصلة القتال وبذل الجهد

يعتقد كالوم تشامبرز، مدافع أرسنال الإنجليزي أنه يجب على لاعبي فريقه مواصلة الإيمان بأنفسهم ومدربهم حتى تتغير النتائج.

ويعيش أرسنال فترة متخبطة وتشهد تراجع ملحوظ للنتائج والأداء، كان آخر الهزيمة من ليستر سيتي بالأمس بهدفين دون رد لحساب الجولة الـ 12 من البريميرليج.

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وقال تشامبرز في تصريحات صحفية: "بالأمس كانت ليلة صعبة علينا، ولكني أرى أن هناك بعض الإيجابيات في المباراة".

وواصل: "لقد عملنا بجهد كفريق واحد، وسيطرنا على المباراة لكثير من الوقت أمام فريق جيد ويمتاز بصناعة العديد من الفرص".

وتابع: "الآن يجب أن نكون إيجابيين، ونواصل الإيمان بأنفسنا، ونعمل بجهد في فترة التوقف الدولي، من المهم أن نفعل ذلك".

وأكمل: "الأمور تتغير بسرعة في مباريات كرة القدم، لذا من المهم أن تواصل العمل والمحاولة في حالة تأخرك".

وأتم تصريحاته قائلاً: "هناك روح جيدة في غرفة خلع الملابس، الجميع على قلب رجل واحد، نحن بحاجة لمواصلة القتال وبذل كل مجهودنا في المباريات".

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جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز السادس من جدول الدوري برصيد 17 نقطة، وبفارق ثمان نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع مؤقتاً.