نهائي دوري أبطال آسيا 2019 | الموعد، القنوات الناقلة، الأبطال السابقين والجوائز

كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، الموعد، القنوات الناقلة، الجوائز المالية والأبطال السابقين للبطولة الأقوى في القارة الصفراء

أحمد جمال

اقترب الموعد المنتظر لجميع عشاق الكرة في القارة الصفراء لمشاهدة نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وهي المسابقة الأكثر أهمية على صعيد الأندية في القارة، والأكبر شعبية بعد كأس آسيا للمنتخبات.

وصلنا حتى الآن لمحطة نصف نهائي البطولة، والذي يشارك فيه 4 فرق اثنين من الشرق هما أوراوا ريد دايموندز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني، ومثلهما من الغرب هما الهلال السعودي والسد القطري.

يحصل بطل دوري أبطال آسيا على جائزةٍ ماديةٍ بالإضافة إلى كأس المسابقة، كما أنه يشارك في كأس العالم للأندية رفقة أبطال بقية القارات "أفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا".

وصل للنهائي الموسم الماضي من دوري أبطال آسيا كلً من برسبوليس وكاشيما أنتلرز، والتي استطاع فيها الآخير أن يُتوج بلقب البطولة بعد الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادلاً تعادلاً سلبياً في لقاء الإياب، وجدير بالذكر أن الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز المتأهلين إلى نصف نهائي النسخة الحالية كانوا طرفي نهائي البطولة في عام 2017، ورغم أن الموج الأزرق حينها كان متفوقاً في مباراتي الذهاب والإياب من حيث الأداء، إلا أن الفريق الياباني هو الذي فاز باللقب الغالي، لكن هذا لم يشفع له وغاب عن بطولة العام الماض والتي ودع فيها الزعيم حينها دور المجموعات أيضاً بشكل لا يليق بتاريخه، فهل نراهم طرفي النهائي مرة آخرى؟

في هذا التقرير، سنتعرف على موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وما هي القنوات الناقلة؟ ومن هم الأبطال التاريخيين؟ وأكثر من ذلك.

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ما هو موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2019؟

يُلعب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على مباراتين ذهاباً وإياباً على أرض طرفي المواجهة كالمعتاد، وهذا الموسم ستكون المباراة الأولى على أرض الفائز من القسم الغربي، آي على ملعب الفريق المتأهل من الهلال والسد، فيما ستقام مباراة العودة على ملعب المتأهل من القسم الشرقي.

موعد مباراة ذهاب النهائي هو السبت 9 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 12 ربيع الأول 1441 هجرياً، أما لقاء الإياب فسيكون يوم الأحد 24 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 27 ربيع الأول 1441 هجرياً.

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موعد مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2019:

المواجهة موعد الذهاب موعد الإياب القسم الغربي - القسم الشرقي السبت 9 نوفمبر 2019 ميلادياً،

12 ربيع الأول 1441 هجرياً، الأحد 24 نوفمبر 2019 ميلادياً،

27 ربيع الأول 1441 هجرياً،

ما هي نتائج مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019؟

يستضيف السد الهلال يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 صفر 1441 هجرياً، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بينما يلتقي الفريقين في مباراة الإياب يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 23 صفر 1441 هجرياً.

أما مواجهة أوراوا ريد دايموندز ضد جوانجزو إيفرجراند ستكون موعد ذهابها يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 3 صفر 1441 هجرياً، على أن تكون مباراة الإياب يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 24 صفر 1441 هجرياً.

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موعد ونتائج مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019:

المواجهة موعد الذهاب نتيجة الذهاب موعد الإياب نتيجة الإياب السد - الهلال الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

18:30 السعودية، 17:30 مصر - الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

19:15 السعودية، 18:15 مصر - أوراوا ريد دايموندز - جوانجزو إيفرجراند الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

13:30 السعودية، 12:30 مصر - الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

15:00 السعودية، 14:00 مصر -

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2019؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لدوري أبطال آسيا 2019، وبالطبع ستكون هي صاحبة البث التليفزيوني الوحيد لمباراتي الذهاب والإياب، لكنها حتى الآن لم تُحدد القنوات التي ستخصصها لنقل المباراتين.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2019:

المباراة الموعد القنوات الناقلة القسم الغربي - القسم الشرقي السبت 9 نوفمبر 2019 ميلادياً،

12 ربيع الأول 1441 هجرياً، مجموعة قنوات بي إن سبورتس القسم الشرقي - القسم الغربي الأحد 24 نوفمبر 2019 ميلادياً،

27 ربيع الأول 1441 هجرياً، مجموعة قنوات بي إن سبورتس

لا تستحوذ الشبكة القطرية على الحقوق التليفزيونية فقط، بل أيضاً تمتلك حقوق البث المباشر بالفيديو عن طريق الإنترنت، وستخصص المؤسسة العربية الإعلامية خدمة بي إن كونتكت لهذا الغرض.

سيكون متابعي النسخة العربية من جول على موعد مع تغطية مباشرة ولحظة بلحظة لكافة أحداث وكواليس مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وستبدأ فعالياته قبل انطلاق صافرة بداية كل مباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة البث المباشر بالفيديو عبر الإنترنت تغطية النسخة العربية لموقع جول مباراة الذهاب beIN CONNECT اضغط هنا قبل المباراة بنصف ساعة مباراة الإياب beIN CONNECT اضغط هنا قبل المباراة بنصف ساعة

كم تبلغ الجوائز المالية لدوري أبطال آسيا 2019؟

تُقسم الجوائز المالية في دوري أبطال آسيا 2019 لثلاث أقسام مختلفه، حيث هناك إعانات السفر والتي تحصل عليه جميع الفرق المشاركة في المسابقة بداية من الدور التمهيدي وهو مقابل مادي للسفر في حالة كانت المباراة خارج الأرض، وهذا المبلغ يستلمه الفريق قبل انطلاق صافرة اللقاء، والذي قدره الاتحاد بمبلغ 40 ألف دولار، وهو ضعف المبلغ الذي كانت تتلقاه الفرق في النسخة الماضية.

بينما يُعد القسم الثاني هي جوائز الآداء والمُشاركة والتي تبدأ جوائزها المالية في المسابقة من دور المجموعات، والذي يحصل فيه كل فائز بمباراة على مبلغ 50 ألف دولار، أما في حالة التعادل فيتقاضى كل فريق 10 ألاف دولار فقط، وفي دور الـ16 يحصل كل مُودع للمسابقة على 100 ألف دولار، فيما يتقاضى كل فريق يخرج من ربع النهائي 150 ألف دولار، ويزيد هذا المبلغ بمقدار 100 ألف دولار في نصف النهائي ليصبح 250 ألف دولار.

أما القسم الثالث فهي الجائزة الكبرى لدوري أبطال آسيا 2019، التي سيتحصل فيها البطل على 4 ملايين دولار، أما الوصيف فتبلغ جائزته المادية مليوني دولار.

وبذلك يكون المبلغ الأكبر الذي يمكن تحقيقه بطل النسخة في مشواره في البطولة بداية من المرحلة التمهيدية وحتى النهائي على افتراض فوزه في جميع المباريات هو 5.66 مليون دولار.

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الجوائز المادية لدوري أبطال آسيا 2019:

الدور الجائزة مقابل السفر الدور التمهيدي - 40 ألف دولار الملحق - 40 ألف دولار دور المجموعات الفوز: 50 ألف دولار

50 ألف دولار التعادل: 10 ألاف دولار 60 ألف دولار دور الـ16 100 ألف دولار 60 ألف دولار ربع النهائي 150 ألف دولار 60 ألف دولار نصف النهائي 250 ألف دولار 60 ألف دولار الوصيف 2 مليون دولار 120 ألف دولار البطل 4 ملايين دولار 120 ألف دولار

من هم الأبطال السابقين لدوري أبطال آسيا؟

البطل التاريخي لدوري أبطال آسيا هو فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي برصيد 3 مرات، وخلفه مباشرةً يأتي اتحاد جدة، الهلال، استقلال طهران، سيونجنام، جيونبوك، تاي فرامرز، سوون سامسونج، السد، جوانجزو إيفرجراند، أوراوا ريد دايموندز برصيد مرتين لكلٍ منهم.

الأبطال السابقين لدوري أبطال آسيا: