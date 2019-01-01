رسميًا - نواف العابد يغيب عن مواجهة السد

بعثة الهلال تغادر السعودية متوجهة إلى قطر الليلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الأحد، بشكل رسمي، غياب نواف العابد؛ لاعب الفريق، عن المواجهة المرتقبة أمام السد القطري.

بعثة الزعيم تغادر المملكة الليلة، متوجهة إلى قطر، استعدادًا لملاقاة الزعيم القطري في الأول من أكتوبر المقبل، ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يُقام لقاء الإياب في 22 من الشهر نفسه، بالسعودية.

وأوضح الحساب الرسمي للأزرق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصابة العابد بتمزق في عضلة الفخذ، مما يحتاج على إثره لفترة علاج لمدة عشرة أيام.

نجما الهلال جاهزان لمواجهة السد

وشمل مران الهلال الليلة محاضرة فنية، ومناورة على جزء من الملعب وتدريبات التسديد والكرات العرضية، قبل أن تشد الرحال إلى قطر برئاسة رئيس النادي فهد بن نافل.

يذكر أن الهلال وصل لنصف النهائي بعدما أسقط اتحاد جدة بثلاثية مقابل هدف وحيد في الإياب، وتعادلا سلبيًا في ذهاب ربع النهائي.

أما السد فأقصى النصر السعودي، بالفوز بنتيجة 3-1 إيابًا، رغم أنه كان مهزومًا ذهابًا 2-1.