دوري أبطال آسيا 2019 | مواعيد مباريات نصف النهائي، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

كل ما تريد معرفته عن نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، الملاعب، أبرز الغائبين وأكثر من ذلك

أحمد جمال

اقتربت نسخة المسابقة الأكثر قوة وشعبية في آسيا وهي دوري أبطال آسيا 2019 من الإنتهاء، حيث وصلنا إلى المراحل النهائية من البطولة بعد أن وصلنا إلى نصف نهائي البطولة المتواجد بها 4 فرق يتصارعون على اللقب الآسيوي الأغلى، والتي ستنطلق مبارياتها بدءً من يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 2 صفر 1441 هجرياً.

وتبدأ مباريات ذهاب نصف النهائي بكلاسيكو عربي خاص يجمع بين الهلال السعودي ضد السد القطري على جاسم بن حمد يوم الثلاثاء، على أن تكون مباراة الإياب يوم 22 أكتوبر الموافق 23 صفر على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، وكان الزعيم قد تأهل بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة قبل أن يعبر من دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على حساب الأهلي بعد انتصار بنتيجة (4-3) في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب، ومن ثم الفوز على الاتحاد بنتيجة (3-1).

بينما تأهل عيال الذيب بعد تصدرهم للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي السعودي، قبل أن يقصوا الدحيل أبناء بلدتهم بنتيجة (3-1) في مباراة الإياب بعد تعادلهم ذهاباً بنتيجة (1-1)، ثم فاجأ الجميع بانتصاره على النصر بنتيجة (4-3) في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

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وفي الطريق الخاص لفرق شرق آسيا فسيتواجه كلً من أوراوا ريد دايموندز وجوانجزو إيفرجراند على ملعب سايتاما باليابان يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 3 صفر 1441 هجرياً، على أن تكون مباراة الإياب يوم 23 أكتوبر على ملعب تيانهي.

وكان الفريق الياباني قد تأهل كوصيف للمجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، واستطاع أن يُقصي كلً من أولسان هيونداي وشانجهاي إيست آسيا، على الجانب الآخر فقد تأهل الفريق الصيني أيضاً كوصيف ولكن للمجموعة الثامنة وبرصيد 9 نقاط، واستطاع أن يعبر من جيونبوك عن طريق ركلات الترجيح، قبل أن يُقصي كاشيما أنتلرز من الدور ربع النهائي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونتائج مباريات الأدوار الإقصائية السابقة، القنوات الناقلة، الغائبون وأكثر من ذلك.

مواعيد الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا 2019

أُجريت قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 14 ربيع الأول 1440 هجرياً، ثم لُعب الدور التمهيدي الأول في 5 فبراير وبعدها بأسبوع لُعبت مباريات الدوري التمهيدي الثاني، وفي 19 فبراير 2019 لُعبت مباريات الملحق المؤهل.

انطلق دور المجموعات في 4 مارس وأستمر حتى 22 مايو، ثم بدأ دور الـ16 في 17 يونيو وأنتهى في 26 يونيو، ومن ثم أجريت قرعة ربع النهائي في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 2 يوليو 2019.

ثم توقفت البطولة في الصيف قبل أن تعود مرة آخرى للإستكمال من دور ربع النهائي في 26 أغسطس حتى أنتهى في 18 سبتمبر، ثم ستُلعب مباريات نصف النهائي في الفترة بين 1 و23 أكتوبر، أما ذهاب النهائي فسيكون في 9 نوفمبر فيما ستُلعب مباراة الإياب للنهائي في 24 نوفمبر.

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جدول مواعيد الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا 2019:

المرحلة الدور / الجولة الذهاب الإياب مرحلة خروج المغلوب ربع النهائي 26 – 28 أغسطس 2019 16 – 18 سبتمبر 2019 نصف النهائي 1 – 2 أكتوبر 2019 22 – 23 أكتوبر 2019 النهائي 9 نوفمبر 2019 24 نوفمبر 2019

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 والقنوات الناقلة النصر × السد .. من الأقوى في صراع المال والنجوم؟ مواعيد مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة السد - الهلال ملعب جاسم بن حمد الثلاثاء 1 أكتوبر 2019،

2 صفر 1441،

18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN SPORTS HD 2 أوراوا ريد دايموندز - جوانجزو إيفرجراند سايتاما الأربعاء 2 أكتوبر 2019،

3 صفر 1441،

13:30 السعودية، 12:30 مصر beIN SPORTS HD 2 مواعيد مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الهلال - السد استاد جامعة الملك سعود الثلاثاء 22 أكتوبر 2019،

23 صفر 1441،

19:15 السعودية، 18:15 مصر - جوانجزو إيفرجراند - أوراوا ريد دايموندز ملعب تيانهي الأربعاء 23 أكتوبر 2019،

24 صفر 1441،

15:00 السعودية، 14:00 مصر - أبرز الغائبين عن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 النصر يحدد موقف حمدالله من مواجهة السد للإصابة للإيقاف بيدرو ميجيل - السد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد ما هي نتائج مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا إدواردو: أعيش لحظات سعيدة بالهلال وطورت جانبين لديّ نتائج مباريات دور الـ8 المباراة نتيجة الذهاب نتيجة الإياب إجمالي النتيجة النصر - السد 1-2 3-1 4-3 شانجهاي إيست آسيا - أوراوا ريد دايموندز 2-2 1-1 3-3

تأهل أوراوا ريد دايموندز (أهداف خارج الديار) الاتحاد - الهلال 0-0 3-1 3-1 جوانجزو إيفرجراند - كاشيما آنتلرز 0-0 1-1 1-1

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