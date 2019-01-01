بافيتيمبي جوميس × بغداد بونجاح .. وجهًا لوجه رقميًا

يُعول الهلال والسد على الثنائي بافيتيمبي جوميس وبغداد بونجاح في قيادة هجومهما خلال المواجهة المرتقبة، لكن من كان الأفضل بينهما رقميًا في الموسمبن الما

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الهلال السعودي والسد القطري للمواجهة المنتظرة بينهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم.

ويُعول الفريقان على الثنائي بافيتيمبي جوميس وبغداد بونجاح في قيادة هجومهما خلال المواجهة المرتقبة، لكن من كان الأفضل بينهما رقميًا في الموسمين الحالي والماضي؟

بيتروس: النصر يمر بمرحلة صعبة، لكن تذكروا ما حدث في الموسم الماضي

أرقام جوميس وبونجاح في الدوري السعودي ودوري نجوم قطر 2018-2019

لعب جوميس 30 مباراة في الدوري السعودي خلال الموسم الماضي أحرز خلالهم 21 هدفًا وصنع 5 أهداف، أي ترك بصمته على أكثر من ثلث أهداف فريقه الهلال التي بلغت 66 هدفًا خلال الموسم.

على الجانب الآخر، لعب بونجاح 22 مباراة في دوري نجوم قطر أحرز خلالهم 39 هدفًا وصنع 8 أهداف، مما يعني أنه ترك بصمته على أقل قليلًا من نصف عدد أهداف فريقه السد الـ100 في دوري نجوم قطر1.

أرقام جوميس وبونجاح في دوري أبطال آسيا 2019

لعب المهاجم الفرنسي 10 مباريات في دوري أبطال آسيا 2019 سجل خلالهم 7 أهداف منهم الهاتريك الحاسم ضد الأهلي في ثمن النهائي.

الجزائري بونجاح ورغم لعبه جميع مباريات فريقه السد العشرة في دوري أبطال آسيا وظهوره بمستوً رائع، إلا أنه لم يُسجل سوى 3 أهداف ويصنع هدفين.

أرقام جوميس وبونجاح في الدوري السعودي ودوري نجوم قطر 2019-2020

بدأ جوميس صاحب الـ34 عامًا 4 مباريات مع الهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ولعب الخامسة من مقاعد البدلاء وهي الأخيرة أمام التعاون، إذ فضل المدرب رازفان لوشيسكو إراحته لمواجهة السد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقد أحرز المهاجم الفرنسي 3 أهداف وصنع هدف واحد.

بونجاح من جانبه غاب عن مباراة السد الأولى في دوري نجوم قطر للإيقاف، ولكنه لعب المباريات الثلاثة التالية وقد دشن موسمه في البطولة بإحراز الهاتريك ضد الشحاينة، وبعدها أضاف هدفين من ركلتي جزاء أمام أم صلال والسيلية، ليُصبح عدد أهدافه هذا الموسم 5 أهداف.

تُرى، من سيكون الأفضل والأكثر حسمًا خلال المواجهة القادمة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا؟