مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2020 والقنوات الناقلة
أحمد جمال
تنطلق مباريات دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية 2020 يوم الثلاثاء القادم 29 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 1 ربيع الأول 1441 هجرياً، وستستمر مباريات هذا الدور على يومين.
سيشهد اليوم الأول للبطولة التي تُدعى كأس كارابو 5 مباريات، وفي نفس التوقيت، حيث سيلتقي أكسفورد يونايتد بسندرلاند على استاد قسام، وهما فريقين ينشطون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، المعادل للدرجة الثالثة في الدوريات الأخرى، بينما سيحل ليستر سيتي ضيفاً على بيرتون الذي يُنافس في دوري البطولة الإنجليزية المعادل للدرجة الثانية في الدوريات الأخرى.
كما سيستضيف كراولي تاون الناشط في دوري الدرجة الأولى فريق كولشيستر الناشط في دوري الدرجة الثانية، بينما ستكون المباراتين الأخرتين لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيستضيف إيفرتون نادي واتفورد على ملعب جوديسون بارك، بينما سيحل ساوثهامبتون ضيفاً على مانشستر سيتي باستاد الاتحاد.
هل ستُجرى قرعة كأس كاراباو في الفضاء؟
وفي يوم الأربعاء سنكون على موعد مع مباريات غاية في القوة في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2020، حيث يحل أرسنال ضيفاً على ليفربول بملعب الأنفيلد في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن يلتقي كلٌا من وولفرهامبتون وأستون فيلا على ملعب فيلا بارك، بينما سنختم الجولة بصراع أخر لا يقل قوة عن مباراة الجانرز والريدز، حيث يلتقي كلٌا من مانشستر يونايتد وتشيلسي على استاد ستامفورد بريدج .
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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية 2020 "كأس كاراباو"، الملاعب والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2020 والقنوات الناقلة
موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
|مواعيد مباريات دور الـ16 لكأس الرابطة الإنجليزية 2020
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المباراة
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الملعب
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الموعد
|القناة الناقلة
|أكسفورد يونايتد - سندرلاند
|استاد قاسم
|الثلاثاء 29 أكتوبر 2019،
1 ربيع الأول 1441،
21:45 السعودية، 22:45 مصر
|بيرتون - ليستر سيتي
|ملعب بيرلي
|الثلاثاء 29 أكتوبر 2019،
1 ربيع الأول 1441،
21:45 السعودية، 22:45 مصر
|إيفرتون - واتفورد
|جوديسون بارك
|الثلاثاء 29 أكتوبر 2019،
1 ربيع الأول 1441،
21:45 السعودية، 22:45 مصر
|كراولي تاون - كولشيستر
|ملعب بوردفيلد
|الثلاثاء 29 أكتوبر 2019،
1 ربيع الأول 1441،
21:45 السعودية، 22:45 مصر
|مانشستر سيتي - ساوثهامبتون
|الاتحاد
|الثلاثاء 29 أكتوبر 2019،
1 ربيع الأول 1441،
21:45 السعودية، 22:45 مصر
|beIN SPORTS HD 2
|ليفربول - أرسنال
|أنفيلد
|الأربعاء 30 أكتوبر 2019،
2 ربيع الأول 1441،
21:30 مصر، 22:30 السعودية
|beIN SPORTS HD 2
|أستون فيلا - وولفرهامبتون
|فيلا بارك
|الأربعاء 30 أكتوبر 2019،
2 ربيع الأول 1441،
21:45 مصر، 22:45 السعودية
|تشيلسي - مانشستر يونايتد
|ستامفورد بريدج
|الأربعاء 30 أكتوبر 2019،
2 ربيع الأول 1441،
22:05 مصر، 23:04 السعودية