كأس كاراباو 2019-20 | موعد مباريات الدور الرابع، النظام ولماذا أخذت هذا الاسم؟

يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة كل تفاصيل كأس كاراباو لموسم 2019-20 والتي سيحاول فيها مانشستر سيتي الدفاع عن لقبه الذي فاز به الموسم الماضي

أبانوب صفوت

انطلق الدور الأول من مسابقة كأس كاراباو 2019-20 في شهر أغسطس الماضي مع مشاركة أندية الدرجة الأولى، الثانية والثالثة في البطولة، في العام الماضي حقق مانشستر سيتي اللقب للعام الثاني على التوالي بعد أن تغلب على تشيلسي بركلات الجزاء على ملعب ويمبلي، ليُتوج به للمرة السابعة في تاريخه.

من المنتظر أن تقام المباراة النهائية للنسخة الجديدة من كأس كاراباو يوم 1 مارس من عام 2020، ومع اقتراب موعد الدور الثالث من البطولة، يقودكم جول لمعرفة كل تفاصيل المسابقة بما في ذلك الفرق المشاركة، موعد ونتائج المباريات.

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نظام كأس كاراباو 2019-20

تشارك جميع الأندية الإنجليزية والتي تبلغ عددها 92 في مسابقة كأس كاراباو مع توزيع المشاركة عبر الأقسام، وسُتلعب على مدار سبعة جولات مختلفة يتكون كل منها من مباراة من واحدة فقط، عدا دور نصف النهائي الذي يتكون من مباراتي ذهاب وعودة.

في الدور الأول تنقسم القرعة إلى أندية شمالية وأندية جنوبية، مع مشاركة 22 فريقاً من أندية دوري الدرجة الثانية، الثالثة والرابعة، لن تدخل أندية ليفربول، توتنهام، تشيلسي، مانشستر سيتي، وولفرهامبتون سوى في الدور الثالث بسبب مشاركتهم في البطولات الأوروبية.

التاريخ الدور الأندية المشاركة في هذا الدور الأندية المتأهلة لهذا الدور عدد المباريات أغسطس 2019 الدور الأول (70 فريق) 24 فريقاً من دوري الدرجة الرابعة

24 فريقاً من دوري الدرجة الثالثة

22 فريقاً من دوري الدرجة الثانية لا يوجد 35 أغسطس 2019 الدور الثاني (50 فريق) فريقان من دوري الدرجة الثانية

13 فريقاً من الدوري الإنجليزي الممتاز "بدون مشاركات أوروبية" 35 فائز من الدور الأول 25 سبتمبر 2019 الدور الثالث (32 فريق) 7 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز "بعد المشاركات الأوروبية" 25 فائز من الدور الثاني 16 أكتوبر 2019 الدور الرابع (16 فريق) لا يوجد 16 فائز من الدور الثالث 8 ديسمبر 2019 ربع النهائي (8 أندية) لا يوجد 8 فائزين من الدور الرابع 4 يناير 2020 نصف النهائي (4 أندية) لا يوجد 4 فائزين من الدور الخامس 2 1 مارس 2020 النهائي (فريقان) لا يوجد فائزان من دور نصف النهائي 1

موعد مباريات الدور الرابع من كأس كاراباو 2019-20 من المقرر أن تقام مباريات الدور الرابع "دور الـ16" من مسابقة كأس كاراباو في يوم 28 المقبل، وشهدت القرعة بعض المواجهات القوية مثل ليفربول وأرسنال، مانشستر يونايتد وتشيلسي، في حين أن مانشستر سيتي أكمل حظه الجيد في القرعة وسيواجه ساوثامبتون التاريخ المباراة 28 أكتوبر 2019،

29 صفر 1441

20:45 القاهرة ، 21:45 مكة المكرمة إيفرتون - واتفورد 28 أكتوبر 2019،

29 صفر 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة مانشستر سيتي - ساوثامبتون 28 أكتوبر 2019،

29 صفر 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة كراولي تاون - كولشيستر يونايتد 28 أكتوبر 2019،

29 صفر 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة أوكسفورد يونايتد - سندرلاند 28 أكتوبر 2019،

29 صفر 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة أستون فيلا - وولفرهامبتون 28 أكتوبر 2019،

29 صفر 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة بورتون آلبيون - ليستر سيتي 28 أكتوبر 2019،

29 صفر 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة تشيلسي - مانشستر يونايتد 28 أكتوبر 2019،

29 صفر 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة ليفربول - أرسنال نتائج مباريات الدور الثالث من كأس كاراباو 2019-20 من المقرر أن تشارك بقية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وعددها سبع في الدور الثالث من كأس كاراباو وهُم ليفربول، مانشستر سيتي، أرسنال، تشيلسي، توتنهام وولفرهامبتون بسبب مشاركاتهم الأوروبية في الدور السابق من البطولة.

التاريخ المباراة النتيجة 24 سبتمبر 2019،

25 محرم 1441

20:45 القاهرة ، 21:45 مكة المكرمة واتفورد - سوانزي سيتي 1-2 24 سبتمبر 2019،

25 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة كولشيستر يونايتد - توتنهام 0-0 (3/4) بركلات الجزاء 24 سبتمبر 2019،

25 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة بورتسموث - ساوثامبتون 4-0 24 سبتمبر 2019،

25 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة بريستون - مانشستر سيتي 3-0 24 سبتمبر 2019،

25 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة لوتون تاون - ليستر سيتي 4-0 24 سبتمبر 2019،

25 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة شيفيلد وينزداي - إيفرتون 2-0 24 سبتمبر 2019،

25 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة كراولي تاون - ستوك سيتي 1-1 (3/5) بركلات الجزاء 24 سبتمبر 2019،

25 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة أرسنال - نوتينجهام فورست 0-5 25 سبتمبر 2019،

26 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة وولفرهامبتون - ريدينج 1-1 (2/4) بركلات الجزاء 25 سبتمبر 2019،

26 محرم 1441 هجرياً

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة أوكسفورد يونايتد - وست هام يونايتد 0-4 25 سبتمبر 2019،

26 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة برايتون - أستون فيلا 3-1 25 سبتمبر 2019،

26 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة شيفيلد يونايتد - سندرلاند 1-0 25 سبتمبر 2019،

26 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة بورتون آلبيون - بورنموث 0-2 25 سبتمبر 2019،

26 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة ميلتون كينز دونز - ليفربول 2-0 25 سبتمبر 2019،

26 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة مانشستر يونايتد - روكدايل 1-1 (3/5) بركلات الجزاء 25 سبتمبر 2019،

26 محرم 1441

20:45 القاهرة، 21:45 مكة المكرمة تشيلسي - جريمسبي تاون 1-7

نتائج مباريات الدور الثاني من كأس كاراباو 2019-20

شارك 13 فريقاً من الدوري الإنجليزي الممتاز في الدور الثاني من مسابقة كأس كاراباو مع إضافة ناديين آخرين من دوري الدرجة الثانية بعيداً عن الفائزين في الدور الأول، وتم تقسيم الأندية إلى مقاطع شمالية وجنوبية.

المباراة التاريخ النتيجة نوتنجهام فورست - ديربي كاونتي 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 0-3 بريستون نورث إند - هال سيتي 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 2-2 (4/5) بركلات الجزاء فولام - ساوثامبتون 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 1-0 ساوثند يونايتد - ميلتون كينز دونز 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 4-1 بلايموث - ريدينج 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 4-2 بريستول روفرز - برايتون 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 2-1 كرو إليكساندرا - أستون فيلا 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 6-1 بورتون آلبيون - موريكامب 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 0-4 كريستال بالاس - كوليشتر يونايتد 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 0-0 (5/4) بركلات الجزاء شيفيلد يونايتد - بلاكبيرون روفرز 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 1-2 كراولي تاون - نورويتش سيتي 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 0-1 ليدز يونايتد - ستوك سيتي 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 2-2 (5/4) بركلات الجزاء واتفورد - كوفينتري سيتي 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 0-3 روكدايل - كالاريل يونايتد 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 1-2 نيوبورت كاونتي - وست هام يونايتد 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 2-0 أوكسفورد يونايتد - ميلوال 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 2-2 (2/4) بركلات الجزاء كارديف سيتي - لوتون تاون 27 أغسطس 2019،

26 ذي الحجة 1441 3-0 كوينز بارك رينجرز - بورتسموث 28 أغسطس 2019،

27 ذي الحجة 1441 2-0 لينكولن سيتي - إيفرتون 28 أغسطس 2019،

27 ذي الحجة 1441 4-2 سوانزي سيتي - كامبريدج يونايتد 28 أغسطس 2019،

27 ذي الحجة 1441 0-6 بورنموث - فورست جرين روفرز 28 أغسطس 2019،

27 ذي الحجة 1441 0-0 (0/3) بركلات الجزاء روثرهام يونايتد - شيفيلد وينزداي 28 أغسطس 2019،

27 ذي الحجة 1441 1-0 بيرنلي - سندرلاند 28 أغسطس 2019،

27 ذي الحجة 141 3-1 نيوكاسل يونايتد - ليستر سيتي 28 أغسطس 2019،

27 ذي الحجة 1441 1-1 (4/2) بركلات الجزاء جريمبسي تاون - ماكسفيلد تاون 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441 0-0 (4/5) بركلات الجزاء

نتائج الدور الأول من كأس كاراباو 2019-20

شارك 70 فريقاً في مباريات الدور الأول بواقع 24 نادياً من دوري الدرجة الرابعة، 24 نادياً من دوري الدرجة الثالثة و22 من دوري الدرجة الثانية، وشهدت القرعة التي أُجريت في 20 يونيو تقسيم المباريات إلى مناطق شماية ضد آخرى جنوبية.

المباراة التاريخ النتيجة بورتسموث - برمنجهام سيتي 6 أغسطس 2019،

5 ذي الحجة 1440 0-3 كوليشستر يونايتد - سويندون تاون 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 0-3 ويمبلدون - ميلتون كينز دونز 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 2-2 (4/2) بركلات الجزاء أوكسفورد يونايتد - بيتروبوره يونايتد 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 0-1 كوينز بارك رينجرز - بريستول سيتي 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 3-3 (4/5) بركلات الجزاء بلايموث - ليتون أورينت 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 0-2 وايكامب واندرز - ريدينج 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 1-1 (4/2) بركلات الجزاء تشارلتون أتلتيك - فورست جرين روفرز 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 0-0 (5/3) بركلات الجزاء جيلينجهام - نيوبورت كاونتي 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 2-2 (4/1) بركلات الجزاء ستيفيناج -ساوثند يونايتد 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 2-1 لوتون تاون - إبسوتش تاون 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 1-3 والسال - كراولي تاون 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 3-2 بريستول روفرز - شيلينتهام تاون 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 0-3 برينتفورد - كامبريدج يونايتد 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 1-1 (5/4) بركلات الجزاء كوفينتري - إكستر سيتي 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 1-4 سوانزي سيتي - نورثامبثون تاون 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 1-3 وست بروميتش آلبيون - ميلوال 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 2-1 ترانيمي روفرز - هال سيتي 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 3-0 جريمبسي تاون - دونكاستر روفرز 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 0-1 ويجان أتلتيك - ستوك سيتي 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 1-0 بورت فالي - بورتون آلبيون 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 2-1 نوتينجهام فورست - فليتوود تاون 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 0-1 برادفورد سيتي - بريستون نورث إند 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 4-0 بلاكبول - ماكسفيلد تاون 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 2-2 (4/2) بركلات الجزاء بلاكبيرن روفرز - أولدهام أتلتيك 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 2-3 مانسفيلد تاون - موريكامب 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 2-2 (6/5) بركلات الجزاء أكرينجتون ستانلي- سندرلاند 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 3-1 سكورثنوب يونايتد - ديربي كاونتي 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 1-0 روكدايل - بولتون واندرز 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 2-5 هادرسفيلد تاون - لينكولن سيتي 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 1-0 ميدلسبروه - كرو إليسكاندرا 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 2-2 (4/2) بركلات الجزاء شروسبري تاون - روثرهام يونايتد 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1441 4-0 شفيلد وينزداي - بوري (فوز شيفيلد وينزداي بعد إلغاء المباراة) 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1441 - سالفورد سيتي - ليدز يونايتد 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 3-0 برانسلي - كالاريل يونايتد 13 أغسطس 2019،

12 ذي الحجة 1440 3-0