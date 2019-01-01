موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد ساوثامبتون في الدور ثمن النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون في إطار منافسات ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-20، وذلك يوم الثلاثاء القادم 29 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 1 ربيع الأول 1441 هجرياً.

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استطاع أن يعود الأزرق السماوي حامل لقب البريميرليج الموسم الماضي إلى تدمير دفاعات الفرق المُنافسة، فقد استطاع الفريق أن ينتصر في الجولة السابقة على أستون فيلا العنيد بثلاثية نظيفة، بعد أن انتصر على كريستال بالاس بهدفين دون رد في الجولة التاسعة، ليرتفع رصيده إلى النقطة 25 بفارق 3 نقاط فقط عن ليفربول المتصدر والذي يتبقى له مباراة قوية أمام توتنهام في نفس الجولة، واستطاع السيتيسينز أن يتأهل إلى دور الـ16 بعد انتصاره على بريستون بثلاثية نظيفة في سبتمبر الماضي.

على الجانب الآخر يأتي ساوثامبتون من هزيمة ثقيلة بنتيجة (9-0) أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية، وهو ما قد يزرع اليأس في قلوب لاعبي الفريق، وعلى مستوى كأس الرابطة الإنجليزية فقد تأهل الفريق بعد انتصاره على بورتسموث بأربعة أهداف دون رد.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي يهدد صدارة ليفربول بالانتصار على أستون فيلا

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - ساوثامبتون استاد الاتحاد الثلاثاء 29 أكتوبر 2019،

1 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

يفتقد مانشستر سيتي ليروي ساني، أوليكساندر زينشينكو، رودي وإيميرك لابورتي بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا اللقاء بالقوة الضاربة وطريقته المعتادة 4-3-3 مع الدفع ببعض اللاعبين البدلاء للمحافظة على راحة لاعبيه الأساسيين.

التشكيل | 4-3-3