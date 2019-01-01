هل ستُجرى قرعة كأس كاراباو في الفضاء؟

المدير التنفيذي السابق لرابطة الدوري الإنجليزي يُجيب على السؤال

صرح المدير التنفيذي السابق لرابطة الدوري الإنجليزي شون هارفي، بأنه كان قاب قوسين أو أدنى من القيام بحدث فريد من نوعه في عالم كرة القدم، وذلك قبل أن يستقيل من منصبه الصيف المنقضي.

وقال المسؤول البارز السابق في كرة القدم الإنجليزية، إنه أراد إجراء قرعة كأس كاراباو في الفضاء الخارجي، ولم يكتف بالرغبة فقط، بل تواصل مع محطة فضاء دولية.

وفي مقابلة مع صحيفة "تيلجراف"، اعترف هارفي بشكل واضح وصريح، أن القرعة كانت ستُجرى بالفعل في المكان الذي يحلم به، لكن الوقت لم يساعده لتحقيق ذلك.

مشاركة شتيجن أساسيا ✅

جنابري يواصل التسجيل✅

عودة التانجو في الشوط الثاني ✅



أداء رائع من المنتخبين في مباراة أوفت بالوعود وأنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق🔥 pic.twitter.com/JwTCizDtiG — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 9, 2019

وقال "بصراحة، أجرينا مناقشات مع محطة فضاء دولية لإجراء قرعة كاراباو في الفضاء"، وذلك دون أن يُعطي تفاصيل أخرى عن سبب عدم الاتفاق أو إمكانية تجدد الفكرة في المستقبل.