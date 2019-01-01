مواعيد مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

الغيابات، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20

أبانوب صفوت

تنطلق مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي 2019-20 يوم السبت 14 ديسمبر 2019 ميلادياً، الموافق 17 ربيع الآخر 1441 هجرياً، والتي سيفتتحها ليفربول عندما يستضيف واتفورد على ملعب الأنفيلد في الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

وكما سيحل بورنموث ضيفاً على تشيلسي في ستامفورد بريدج في تمام الساعة الخامسة، سيحل أيضاً اللاعبين المصريين تريزيجية و المحمدي رفقة فريق أستون فيلا ضيوفاً على شيفيلد يونايتد في نفس التوقيت، بينما سيستضيف ليتسر سيتي فريق نورويتش سيتي بملعب كينج باور.

وفي ثاني أيام الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، الموافق يوم الأحد 15 ديسمبر، سيستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة غاية في القوة بين مانشستر يونايتد و إيفرتون في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، في حين سيحل توتنهام ضيفاً على وولفرهامبتون باستاد مولينيو في نفس التوقيت.

وفي المساء سنكون على موعد مع مباراة قمة الجولة، عندما يحل مانشستر سيتي ضيفاً على أرسنال بملعب الإمارات في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر، قبل أن تختم مباراة برايتون ضد كريستال بالاس يوم الإثنين الجولة الـ17.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم كل ما تريد معرفته عن الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20 ، مواعيد المباريات، الحكام، الملاعب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين.

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مواعيد مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي 2019-20

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة ليفربول - واتفورد أنفيلد السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الآخر 1441،

14:30 مصر، 15:30 السعودية أندريه مارينر beIN SPORTS HD 2 تشيلسي - بورنموث ستامفورد بريدج السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 2 شيفيلد يونايتد - أستون فيلا برامول لين السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية بيتر بانكيس ليستر سيتي - نورويتش سيتي كينج باور السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية أندرو مادلي بيرنلي - نيوكاسل يونايتد تورف مور السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية تيم روبنسون ساوثهامبتون - وست هام ساينت ماري السبت 14 ديسمبر 2019،

17 ربيع الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 2 مانشستر يونايتد - إيفرتون أولد ترافورد الأحد 15 ديسمبر 2019،

18 ربيع الآخر 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2 وولفرهامبتون - توتنهام مولينيو الأحد 15 ديسمبر 2019،

18 ربيع الآخر 1441، 16:00 مصر، 17:00 السعودية ستيوارت أتويل أرسنال - مانشستر سيتي ملعب الإمارات الأحد 15 ديسمبر 2019،

18 ربيع الآخر 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 2 كريستال بالا - برايتون سيلهرست بارك الإثنين 16 ديسمبر 2019،

19 ربيع الآخر 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية كريج باوسون beIN SPORTS HD 2

أبرز الغائبين عن الجولة 17 في الدوري الإنجليزي:

ليفربول يقترب من خطف موهبة سالزبورج من مانشستر يونايتد

للإصابة للإيقاف تايرون مينجز - أستون فيلا مامادو ساكو - كريستال بالاس أندريه جوميز - إيفرتون لا يوجد جون فيليب جبامين - إيفرتون لا يوجد فابينيو - ليفربول لا يوجد ناثانيل كلاين - ليفربول لا يوجد جويل ماتيب - ليفربول لا يوجد سيرجيو أجويرو - مانشستر سيتي لا يوجد إيمريك لابورت - مانشستر سيتي لا يوجد ليروي ساني - مانشستر سيتي لا يوجد ماركوس روخو - مانشستر يونايتد لا يوجد بول بوجبا - مانشستر يونايتد لا يوجد هوجو لوريس - توتنهام لا يوجد ميشيل فورم - توتنهام لا يوجد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019-20: