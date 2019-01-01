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ليس هالاند | ليفربول يقترب من خطف موهبة سالزبورج من مانشستر يونايتد

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ليفربول قد يدفع الشرط الجزائي ويضم موهبة سالزبورج

 

يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع الياباني تاكومي مينامينو من سالزبورج السويسري خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير رغم محاولات مانشستر يونايتد الحصول على خدماته.

وقدّم مينامينو مستويات مذهلة مع سالزبورج في دوري أبطال أوروبا خلال دور المجموعات ويرى المدرب يورجن كلوب أنّه قادر على الاستفادة من سرعته وقوته لتطوير الفريق.

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وعلم Goal أن ليفربول مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد صاحب الـ 24 عامًا وضمه في يناير مقابل 7.25 مليون إسترليني أو ما يعادل 9.6 مليون يورو ليخطف اللاعب من مانشستر يونايتد.

Takumi Minamino Liverpool

وقد يتخلى الريدز على الثنائي ريان بريوستر وكورتيس جونز في يناير المقبل على سبيل الإعارة ليحصلا على خبرة أكبر قبل اللعب مع الفريق الأول.

ويهتم سوانسي سيتي بالحصول على خدمات الثنائي، إذ سبق وعمل المدرب ستيف كوبر في فريق الشباب بالريدز، إلا أنّ ليفربول لن يسمح لهما بالرحيل قبل التأكد من حصولهما على دقائق لعب كافية ومشاركتهما بصورة منتظمة لضمان التطور والحصول على الخبرة.

وقد يشارك الثنائي في مباراة أستون فيلا بكأس الرابطة والذي يأتي قبل يوم واحد من منافسات كأس العالم للأندية والتي يتواجد فيها الفريق الأول بقطر ولن تخوض العناصر الأساسية اللقاء.

 

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