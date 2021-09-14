محمد علي تشو: نجم إيفرتون السابق الذي اجتاج الكرة الفرنسية

كان المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا أحد أبرز اللاعبين في الأسابيع الافتتاحية للدوري الفرنسي هذا الموسم، وظهر بقميص نادي أنجيه بعد مسيرة شبابية رائعة

قد يبلغ عمر محمد علي تشو 17 عامًا فقط، لكن لديه علاقة مع بعض أكثر مدن أوروبا شهرة.

لعبت مدن لندن وباريس وليفربول دورها في تشكيل واحد من أكثر المواهب الشابة إثارة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي خلال فترة حياته القصيرة.

من غير المحتمل أن يكون لأي منهم نفس المكانة في قلبه مثل بوردو، على الرغم من أنه لم يعش أبدًا فيها.

إنها المدينة التي ظهر فيها لأول مرة على مستوى احترافي مع نادي أنجيه في أغسطس 2020، بعمر 16 عامًا و 224 يومًا، ولكنها أيضًا المكان الذي بدأت فيه موهبته بالفعل في الظهور لأول مرة منذ حوالي عقد من الزمان.

في السابعة من عمره لعب مع فريق باريس سان جيرمان تحت 8 سنوات، سافر تشو إلى ستاد شابان-دلماس، الموطن السابق لجيروندان دي بوردو، للمشاركة في مسابقة للشباب في عام 2011.

يتذكر ستيفان تارديفيل، مدربه في ذلك الوقت، عندما تحدث إلى موقع جول: "كنا نشارك في بطولة كبيرة مع بعض الفرق الإسبانية الرائعة مثل ريال سوسييداد، وقد سجل 16 هدفًا في أقل من 10 مباريات".

"في العام التالي، سجل 19 هدفًا. فزنا بالبطولة للسنة الثانية على التوالي، وحصل على جائزة الهداف مرة أخرى وحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة.

"لم أر قط لاعبًا لديه إيجابية على المرمى مثله، قوته وقدمه اليسرى كانتا رائعتين بالفعل. إنه أحد أفضل ثلاثة لاعبين رأيتهم في فئتي العمرية."

نادراً ما سمح باريس سان جيرمان للاعبين الذين يحصلون على مثل هذه التقييمات الرائعة بالمغادرة، لكن القرار خرج من أيديهم عندما غادر والدا تشو، في عام 2015، العاصمة الفرنسية وانتقلوا إلى إنجلترا بسبب التزامات العمل.

على الرغم من ولادته في فرنسا، فقد أمضى تشو بالفعل السنوات القليلة الأولى من حياته في لندن، وكاد أن ينضم إلى وست هام في سن السادسة قبل أن ينتقل إلى باريس بعد فترة وجيزة.

نظرًا لأن باريس سان جيرمان قاتل لكنه فشل في الاحتفاظ به، فإن خطوة تشو التالية في مسيرته أخذته إلى إيفرتون، حيث جمع بين العمل المدرسي والتدريب والمباريات، ليصبح الأفضل بين أقرانه في ميرسيسايد.

المزيد من النجوم الشباب عبر الجيل القادم:

انتهى وقته مع التوفيز مرة أخرى قبل الأوان بعد خمس سنوات عندما عادت عائلة تشو إلى فرنسا مرةً أخرى في عام 2020.

في سن الخامسة عشرة عندما أصبح من الواضح أن والديه سيغادران البلاد، كان بإمكان تشو البقاء في إيفرتون، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق وبحلول الوقت الذي احتفل فيه بعيد ميلاده السادس عشر، عاد إلى أرض ولادته.

ليس من المستغرب أن يكون هناك اهتمام كبير باللاعب الذي بدأ بالفعل في تمثيل إنجلترا على مستوى الشباب، لكن والديه - وخاصة والدته سامية - نصحوه بعدم الذهاب إلى نادٍ يكون فيه الكثير من الأضواء، وبدلاً من ذلك أقنعوه له للانضمام إلى نادي أنجيه.

قال صديق مقرب لـ "تشو" لجول: "أنجيه هو نادٍ يسمح له بإكمال تدريبه ولكنه يضمن أيضًا أنه يمارس ضغوطًا أقل عليه حتى يتمكن من التطور بشكل أفضل. من وجهة نظر اللاعب وعائلته، هناك رغبة في عدم التسرع في أي شيء.

"في الوقت الحالي، لا يراها على أنها وظيفة، بل هي شغفه. إنه يشعر بالرضا حيال ذلك."

عند وصوله إلى أنجيه في فبراير 2020، تدرب تشو في البداية مع الفريق الرديف، على الرغم من أنه بعد شهر من ذلك، تم إلغاء الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

عندما سُمح للاعبين في النهاية بالعودة إلى التدريبات الجماعية، وجد تشو نفسه منضمًا إلى الفريق الأول، الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة للمهاجم الشاب.

صُدم بنفس القدر بعد بضعة أسابيع عندما تواجد على مقاعد البدلاء في بوردو، وتم إرساله للإحماء من قبل المدرب ستيفان مولين قبل نزوله في الدقائق التسع الأخيرة.

يكشف صديق تشو: "لم يقل لنفسه في أي وقت"لقد تجاوزت الحدود". أراد فقط التأكد من حدوث ذلك مرة أخرى."

مهما كان ما فعله تشو، فقد شارك في 20 مباراة أخرى في دوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي، على الرغم من أن ذلك لم يكن كافيًا لكسب مكانه الخاص في غرفة تبديل الملابس، حيث أُجبر بدلاً من ذلك على استخدام كرسي بسيط.

اتخذ تشو الإيماءة بالطريقة الجيدة التي قصدت بها، بتواضعه وشخصيته البسيطة التي جعلته محبوبًا بين الفريق.

قال المدافع رومان توماس بعد أداء تشو الأفضل للفريق الأول حتى الآن ضد ليون في أغسطس: "لديه عقلية جيدة، إنه يعمل، ويستمع إلينا. المدرب خلفه وهو لا يخذله".

تشير عروض تشو حتى الآن هذا الموسم إلى أن انتقاله المثير للإعجاب سوف يتكرر في 2021-22، حيث كان أدائه من بين أكثر اللاعبين لفتًا للنظر في فرنسا خلال الأربع أسابيع الأولى من الموسم الجديد.

ولأنه قادر على اللعب في أي مكان في الثلاثي الأمامي ويطلب بانتظام تبديل مركزه أثناء المباريات، فقد تسببت سرعة تشو وقوته ومراوغته المباشرة في مشاكل لا حصر لها للمدافعين بالفعل، ليس أكثر من مارسيلو المخضرم في ليون.

قضى اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا وقتًا عصيبًا من قبل لاعب نصف عمره عندما التقى الفريقان في الأسبوع الثاني من الموسم، حيث أجبر تشو مارسيلو في النهاية على ارتكاب خطأ كارثي في ​​التقدير أدى إلى تسجيل هدف في مرماه.

أدت سرعة تشو أيضًا إلى الخطأ الذي أدى إلى طرد ماكسويل كورنيه في نفس المباراة حيث فاز أنجيه بنتيجة 3-0، ودعموا هذه النتيجة بالتعادل مع بوردو والفوز على رين الذي تركهم في المركز الثاني في الجدول خلف باريس سان جيرمان قبل دخول فترة التوقف الدولي.

أوضح توماس بعد مباراة ليون عن زميله الشاب: "لديه صفات طبيعية أعلى من المتوسط ​​مثل قوته وسرعته في الجري"، مما أدى إلى إظهار بعض الاهتمام بتشو قبل إغلاق فترة الانتقالات.

لقد أثر ضد رين أيضًا عندما ساعد في المباراة الافتتاحية لسفيان بوفال بسرقة الحارس ألفريد جوميس داخل منطقته قبل أن يتقدم ليحقق جميع النقاط الثلاث بهدفه الاحترافي الأول.

مطاردًا تمريرة بينية، تجاهل المدافع نايف أجويرد قبل أن ينهي المحاولة الثانية بعد أن تصدى جوميس لتسديدته الأولى، ليصبح أصغر لاعب يسجل في الدوري الفرنسي منذ إدواردو كامافينجا في ديسمبر 2019.

وهو أيضًا ثاني لاعب من مواليد 2004 يسجل في إحدى البطولات "الخمسة الكبرى" في أوروبا، على خطى النجم الشاب لبوروسيا دورتموند يوسف موكوكو.

وقال تشو بعد المباراة: "أبقي قدمي على الأرض. من حولي يساعدوني على عدم الشعور بالحماس الشديد، ومواصلة العمل ودائمًا ما أهدف إلى أعلى. لذلك لا أعير الكثير من الاهتمام لهذه الضجة."

من غير المرجح أن تتلاشى هذه الضجة، على الرغم من عودة تشو إلى أنجيه بعد أن خاض أول مباراتين له مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا في الأسبوع الماضي، ويبدو الآن أنه سيختار تمثيل المنتخب الفرنسي بدلاً من إنجلترا (أو كوت ديفوار والمغرب الذي يمكنه اللعب لهما أيضًا)، على الرغم من أن خياراته لا تزال مفتوحة.