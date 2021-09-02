جوش دويج: الشاب الاسكتلندي الذي يطارده عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز

الظهير الأيسر البالغ من العمر 19 عامًا يحظى باهتمام ومتابعة من آرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي بعد بداية أكثر من رائعة مع هيبيرنيان في الدوري الاسكتلندي.

أنتجت اسكتلندا عددًا كبيرًا من اللاعبين في مركز الظهير الأيسر يفوق حاجتها ربما في السنوات القليلة الماضية.

بالدوري الإنجليزي الممتاز، ينشط أندي روبرتسون رفقة ليفربول، وكذلك كيران تيرني مع آرسنال، كما يوجد في الدوري الإيطالي آرون هيكي للعب دور هام مع بولونيا في الموسم الجديد.

جوش دويج هو اسم من المقرر أن يضاف إلى تلك القائمة في الأسابيع أو الأشهر أو السنوات المقبلة، حيث جذب ظهير هايبرنيان البالغ من العمر 19 عامًا الأنظار بأدائه منذ ظهوره لأول مرة مع نادي أدنبرة في أغسطس 2020.

تمامًا كما أمضى هيكي وقتًا في أكاديمية هارتس المنافس في إدنبرة، أمضى دويج سنواته الأولى في النصف الكستنائي من المدينة قبل الرحيل في عام 2019 وانتقل إلى هيبس ثم ظهر في الفريق الأول.

وقبل أن ينتقل إلى فريق كوينز بارك في الدرجة الثانية الاسكتلندية، كان دويج يلعب في مركز قلب الدفاع، ثم تم منحه فرصة اللعب في مركز الظهير الأيسر حيث تمت مقارنته على الفور بنجم ليفربول روبرتسون.

كان صعوده اللاحق ممتازًا، بعد أول موسم كامل له في كرة القدم الاحترافية في 2020-21 ، تم اختياره في فريق الدوري الاسكتلندي لهذا الموسم وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في العام من كتاب كرة القدم الاسكتلنديين وهي جائزة فاز بها تيرني ثلاث مرات متتالية بين عامي 2016 و 2018.

في الواقع، بحلول الوقت الذي كان فيه في الفريق الأول لمدة ستة أشهر، كان قد تم الترويج له بالفعل للانتقال إلى أمثال آرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي، في حين أن مجموعة من الأندية الأخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز قد لاحظت موهبته.

Josh Doig 🤝 @scottishfwa Young Player of the Year 👏 pic.twitter.com/33uZ1FUhA4 — Hibernian Football Club (@HibernianFC) May 9, 2021

قد يكون دويج قد لعب أدوار متقدمة أكثر وحتى عندما كان في مركز قلب الدفاع، ولكنه أثار الإعجاب في مركز الظهير بصورة أكبر، حيث أن صاحب الرقم 3 قوي نسبيًا في الهواء ويمتلك قدرة على التعامل في الالتحامات الصعبة.

في غضون ذلك ، أشاد أولئك المحيطون بهيبس بموقفه، بما في ذلك المدرب جاك روس، الذي تركه خارج مباراتين في بداية الموسم بسبب التكهنات المحيطة بمستقبله.

بعدما قدم دويج أول تمريرة حاسمة في الموسم الجديد في فوز فريقه على روس كاونتي، قال مدربه روس "كان من السهل بالنسبة لي أن أقول قبل المباراة إنه ليس لدي مشكلة في إعادته، لكننا كنا نعلم أنه سيتم الحكم عليه على أرض الملعب. أعتقد أن الجميع رأوا مدى تركيزه، ومدى وضوحه على الرغم من كل ما كان يحدث في الأسبوع الماضي".

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يحتاج العمل الذي يقوم به دويج على صعيد الاستحواذ على الكرة إلى نظرة أكبر من الجماهير والمحللين، على الرغم من أن تحقيقه لخمس تمريرات حاسمة وهدف ليس بالأمر السيئ بالنسبة للاعب ينصب تركيزه على الدفاع بشكل أساسي ولم يكمل 50 مباراة على أعلى المستويات حتى الآن.

قال كريستيان دويجي زميله في الفريق لصحيفة "أدنبرة إيفنينغ نيوز": "أعتقد أن إحدى نقاط القوة الرئيسية لجوش هي العقلية، وراء الكواليس، إنه فتى محبوب".

"إنه يعمل بجد وهو بالتأكيد يجني ثمار ذلك. كان يمكن أن يكون متوترًا حقًا بشأن تكهنات الانتقالات، لكنه خرج وقدم أداءً جيدًا حقًا، لقد أعجبت به حقًا."

وتلك المقارنات مع روبرتسون وتيرني؟ إنها أشياء يعترف دويج بأنه سعيد بحصولها.

وقال لبي بي سي سبورت "أحاول مشاهدتهما بقدر ما أستطيع"، معترفاً بأنه معجب "كبير" بالثنائي.

"إنهما مصدر إلهام كبير للاعبين الاسكتلنديين وخاصة اللاعبين في مركزي حقي. أحاول أن ألعب بطريقتي وأجعلها مثلهم في نفس الوقت."

سارع هيبس إلى تقدير إمكانات دويج كخليفة لروبرتسون وتيرني، وتحرك بسرعة لربطه بعقد مدته أربع سنوات في فبراير. شعر المدير الرياضي جرايم ماتي بالإحباط، لأن ثقتهم لم تتطابق مع السعر الذي طلبوه وهو 5 ملايين جنيه استرليني.

وقال ماتي "إذا أدى جوش دويغ أداءه في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الأول وحصل على نهائي وطني، فستكون الفرق على استعداد لإنفاق المزيد من الأموال عليه، العروض كانت بها قلة احترام كبيرة لقدراته".

"من الواضح أنه يريد الذهاب إلى ناد أكبر مثل أي لاعب شاب آخر ، لكنه سعيد أيضًا هنا."

من الواضح أنها مسألة وقت فقط حتى يأتي نادٍ ويلبي طلبات هيبس المادية بخصوص دويج وبذلك ينضم اللاعب إلى ظهراء الجبهة اليسرى الاسكتلنديين المتألقين على الأراضي الإنجليزية وفي أكبر أندية أوروبا.