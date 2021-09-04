جافين بازونو: حارس مرمى مانشستر سيتي الشاب الذي أدخل رونالدو التاريخ

شارك الحارس الشاب أمام البرتغال يوم الأربعاء الماضي، وساهم في دخول كريستيانو رونالدو التاريخ

حارس مرمى مانشستر سيتي الشاب، ومنتخب ايرلندا، كان سببًا في دخول كريستيانو رونالدو التاريخ، في مباراة ايرلندا، أمام البرتغال في تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا.

مباراة المنتخبين الأخيرة، والتي كانت الخامسة له على المستوى الدولي، وحينها واجهة أصعب خصم في مسيرته هو كريستيانو رونالدو، وكان شاهدًا على دخول رونالدو التاريخ، كصاحب أعلى عدد من الأهداف الدولية ووصل إلى الهدف رقم 111.

حارس مانشستر سيتي صاحب الـ 19 عامًا، والذي يقضي موسمه الحالي معارًا لفريق بورتسموث، اعتاد منذ أن كان لاعبًا في فريق شامروك روفرز وهو في السادسة عشر من عمره، أن يحدث تأثير فوري مع أي فريق يلعب له.

حينها كان النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات يعاني من أزمة في حراسة المرمى، إذ فشل الحارسان الأساسيان في إقناع مدرب الفريق ستيفن برادلي بقدراتهما، ليقرر المدرب منح بازونو فرصة ذهبية بالمشاركة.

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وكافأ بازونو مدربه بأربع شباك نظيفة في أول أربع مباريات له في الدوري الأيرلندي.

وقال برادلي بعد أول مشاركة له في تصريحات صحفية: "في سن السادسة عشر وخاصة في مركز حراسة المرمى، لا تريد أن تلقي بهم إلى التهلكة، ولكنهم في بعض الأحيان يكونوا جاهزين".

وفي تلك الفترة صد ركلة جزاء في مدينة كورك، وحينها كانت آخر مشاركة كبيرة للحارس الشاب في الدوري الأيرلندي، بعدها ظهر مانشستر سيتي في الصورة واهتم بضم اللاعب.

وقال لوك بيرن مدرب روفرز تحت 15 عامًا في تصريحات خاصة لموقع جول: "لقد اعتمدنا على بازونو كحارس مرمى لفريق تحت 15 عامًا، ولكن بمرور الوقت أصبح يتدرب مع الفريق الأول وحينها علمنا أنه لن يستمر معنا".

وأضاف: "لقد تم ترقيته إلى فريق تحت 19 عامًا، وكان يشارك معهم وعندما انضم إلى الفريق الأول ظهر بشكل جيد على الفور".

ويمتلك جافين مهارة بداية الهجمات وإجادة لعب الكرة بقدمه، وهذا ساعده بشكل كبير على الانضمام لمنتخب ايرلندا الأول بالرغم من أنه لم يلعب مع الفريق الأول لمانشستر سيتي ولا مرة حتى الآن، إذ يعمل مدرب ايرلندا على الابتعاد عن أسلوب الكرة الطويلة، ويريد بناء اللعب من الخلف وقرر الاعتماد على بازونو في هذا الأمر.

وبالمثل تفاجأ مدرب بورتسموث بقدرات جافين خلال شهره الأول مع الفريق المعار له، وقال المدرب داني كاولي في تصريحات صحفية عن الحارس الشاب: "جافين يلعب ببراعة بقدمه من خارج مرماه، وهذا ما يضيف ميزه لنا، نحن نؤمن به بدرجة كبيرة ليكون واحد من أسلحتنا الهجومية بالرغم من أنه حارس مرمانا".

وقال جافين في تصريحات في يونيو الماضي: "لم أكن أوافق على الانضمام لمانشستر سيتي، إلا إذا كنت اعتقد أنني سأصبح حارس الفريق الأول يومًا ما وهذا ما أعمل عليه الآن".

مانشستر سيتي حسم الصفقة مقابل 420 ألف جنيه إسترليني في 2018، وقال بيرن حول تلك الصفقة: "لقد كان بكل تأكيد أفضل حارس في الأكاديمية لدينا، لقد تميز بإجادته اللعب بقدميه".

وواصل: "لقد كان يأتي كل اللاعبين يوم الإثنين، ويتحدثون عن مباريات الدوري الإنجليزي، ولكن بازونو كان يحلل تحركات الحراس ولماذا اتخذوا بعض القرارات المعينة في المباريات".

وأكمل: "وعندما تمت صفقة مانشستر سيتي لم يكن الأمر مفاجئًا لنا، لقد كانت العديد من الأندية الكبيرة تتهافت على التعاقد معه".

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وكان بازونو في أول فترة له مع مانشستر سيتي، يجلس على مقاعد البدلاء في دوري أبطال أوروبا، ولكن هذا الموسم قرر خوض تجربة جديدة والخروج على سبيل الإعارة للمشاركة بشكل أساسي.

وسيذكر التاريخ بكل تأكيد بازونو، في جميع الأحوال إن استمر تألقه أو على الأقل سيذكره بأنه الحارس الذي أدخلت شباكه رونالدو التاريخ.