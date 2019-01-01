أهم المباريات في فترة التوقف الدولي، تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وتصفيات اليورو

نعرف على جميع المباريات الهامة في فترة التوقف الدولي، تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، تصفيات يورو 2020 والمباريات الودية

أحمد جمال

على الرغم من أن التوقف الدولي ليس مرحباً به من قِبل العديد من عاشقي كرة القدم ومشجعي الأندية لتوقف الدوريات الكبرى، إلا أن متعة كرة القدم لا تتوقف حيث نرى نجوم كرة القدم ضمن منتخباتهم الوطنية في مباريات غاية في التشويق، ويرجع سبب الامتعاض من التوقف إلى التزام أغلب اللاعبين بمباريات مهمة مع ناديها وبالأخص في بطولتي الدوري والكأس، لذلك فأن المشاركة في مباريات آخرى بدون الحصول على قسط مناسب من الراحة قد تعرض أبرزهم على الإطلاق لخطر الإجهاد والتعرض لإصابات مؤثرة قد تنهي موسمهم تماماً، لذلك لطالما كان الاتصال بين مدربي الأندية والمنتخبات محورياً وهاماً للغاية من أجل الوقوف على حالة كل اللاعبين وبالأخص الذين يتم استدعائهم دولياً دون أن يكونوا في أتم الجاهزية وبالرغم من غيابهم مع أنديتهم للإصابة قبل عدة أسابيع من التوقف.

متى تبدأ وتنتهي التوقفات الدولية للموسم الجديد 2019-2020؟

وقد بدأت فترة التوقف الدولي منذ الثاني من سبتمبر 2019 ميلادياً، 3 محرم 1441 هجرياً، وتنتهي يوم الثلاثاء 10 سبتمبر القادم، وتنشط الكثير من البطولات الدولية في فترة التوقف الحالية، ومن أهم البطولات التي يتم إستكمالها في هذه الفترة هي تصفيات يورو 2020 وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ناهيك عن بعض المباريات الودية الاستعدادية القوية التي تخوضها أغلب المنتخبات.

وتُعد فرصة رائعة للكثير من النجوم لتمثيلهم منتخبهم الوطني في هذه الفترة، ففي القارة الصفراء سنكون على موعد لمتابعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، التصفيات قد بدأت بالفعل منذ يونيو الماضي ويتم استكمالها في فترة التوقف الدولي حيث سنتابع الجولة الثانية من التصفيات.

كما سنتابع أيضاً في القارة العجوز تصفيات يورو 2020 والتي بدأت في مارس الماضي، ويتم استغلال فترة التوقف لاستكمال التصفيات حيث ستخوض المنتخبات الأوروبية الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات في هذه المدة.

ويقدم جول النسخة العربية تقريراً مفصلاً عن كل المباريات الهامة في فترة التوقف الدولي، مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، تصفيات اليورو وأهم المباريات الودية.

أهم المباريات في فترة التوقف الدولي

جميع المباريات الهامة:

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المباراة النتيجة البطولة الموعد أرمينيا - إيطاليا 1 - 3 تصفيات يورو 2020 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 رومانيا - إسبانيا 1 - 2 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 كوريا الشمالية - لبنان 2 - 0 تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 تايبيه الصينية - الأردن 1 - 2 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 الفلبين - سوريا 2 - 5 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 سنغافورة - اليمن 2 - 2 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 فلسطين - أوزبكستان 2 - 0 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 الهند - عمان 1 - 2 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 قطر - أفغانستان 6 - 0 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 البحرين - العراق 1 - 1 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 الكويت - نيبال 7 - 0 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 اليابان - باراجواي 2 - 0 مباراة ودية الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 السعودية - مالي 1 - 1 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 ألمانيا - هولندا 2 - 4 تصفيات يورو 2020 الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441 سان مارينو - بلجيكا 0 - 4 الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441 تشيلي - الأرجنتين 0 - 0 مباراة ودية الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441 تونس - موريتانيا 1 - 0 الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441 المغرب - بوركينا فاسو 1 - 1 الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441 إنجلترا - بلغاريا 4 - 0 تصفيات يورو 2020 السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441 صربيا - البرتغال 2 - 4 السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441 فرنسا - ألبانيا 4 - 1 السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441 البرازيل - كولومبيا 2 - 2 مباراة ودية السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441 ليبيا - النيجر 2 - 0 السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441 إسبانيا - جزر فارو 4 - 0 تصفيات يورو 2020 الأحد 8 سبتمبر 2019،

9 محرم 1441 فنلندا - إيطاليا 1 - 2 الأحد 8 سبتمبر 2019،

9 محرم 1441 إيرلندا الشمالية - ألمانيا - الاثنين 9 سبتمبر 2019،

10 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية إسكتلندا - بلجيكا - الاثنين 9 سبتمبر 2019،

10 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية إستونيا - هولندا - الاثنين 9 سبتمبر 2019،

10 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية الجزائر - بنين - مباراة ودية الاثنين 9 سبتمبر 2019،

10 محرم 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية كمبوديا - البحرين - تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية سنغافورة - فلسطين - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

13:45 مصر، 14:45 السعودية ماليزيا - الإمارات - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

14:45 مصر، 15:45 السعودية الكويت - أستراليا - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية اليمن - السعودية - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية الأردن - باراجواي - مباراة ودية الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية قطر - الهند - تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية تونس - ساحل العاج - مباراة ودية الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية إنجلترا - كوسوفو - تصفيات يورو 2020 الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية فرنسا - أندورا - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية ليتوانيا - البرتغال - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية عمان - لبنان - مباراة ودية الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441 أوزبكستان - العراق - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441 المغرب - النيجر - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية

أهم مباريات تصفيات يورو 2020:

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المباراة النتيجة الموعد أرمينيا - إيطاليا 1 - 3 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 رومانيا - إسبانيا 1 - 2 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 ألمانيا - هولندا 2 - 4 الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441 سان مارينو - بلجيكا 0 - 4 الجمعة 6 سبتمبر 2019،

7 محرم 1441 إنجلترا - بلغاريا 4 - 0 السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441 صربيا - البرتغال 2 - 4 السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441 فرنسا - ألبانيا 4 - 1 السبت 7 سبتمبر 2019،

8 محرم 1441 إسبانيا - جزر فارو 4 - 0 الأحد 8 سبتمبر 2019،

9 محرم 1441 فنلندا - إيطاليا 1 - 2 الأحد 8 سبتمبر 2019،

9 محرم 1441 إيرلندا الشمالية - ألمانيا - الاثنين 9 سبتمبر 2019،

10 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية إسكتلندا - بلجيكا - الاثنين 9 سبتمبر 2019،

10 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية إستونيا - هولندا - الاثنين 9 سبتمبر 2019،

10 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية إنجلترا - كوسوفو - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية فرنسا - أندورا - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية ليتوانيا - البرتغال - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية

أهم مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022:

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المباراة النتيجة الموعد كوريا الشمالية - لبنان 2 - 0 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 تايبيه الصينية - الأردن 1 - 2 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 الفلبين - سوريا 2 - 5 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 سنغافورة - اليمن 2 - 2 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 فلسطين - أوزبكستان 2 - 0 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 الهند - عمان 1 - 2 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 قطر - أفغانستان 6 - 0 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 البحرين - العراق 1 - 1 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 الكويت - نيبال 7 - 0 الخميس 5 سبتمبر 2019،

6 محرم 1441 كمبوديا - البحرين - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية سنغافورة - فلسطين - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

13:45 مصر، 14:45 السعودية ماليزيا - الإمارات - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

14:45 مصر، 15:45 السعودية الكويت - أستراليا - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية اليمن - السعودية - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية قطر - الهند - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

11 محرم 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية

أهم المباريات الودية:

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