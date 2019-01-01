باهبري: جاهز للقاء اليمن وهذه نصيحة رينار لي

اللاعب كان قد تعرض للإصابة في لقاء مالي الودي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن هتان باهبري؛ لاعب منتخب السعودية، اكتمال شفائه من الإصابة، مؤكدًا جاهزيته للمشاركة في اللقاء المقبل أمام اليمن.

اللاعب كان قد تعرض للإصابة خلال اللقاء الودي الذي خاضه الأخضر في الخامس من الشهر الجاري أمام منتخب مالي، والذي انتهى بالتعادل 1-1.

وقال باهبري، خلال فيديو نشرته صحيفة "الرياضية": "الحمد لله، إصابتي جيدة، واليوم سأشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، وجاهز للقاء اليمن".

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عن حديث الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني للفريق، له عقب لقاء مالي: "رينار نصحني بالتركيز على الكرة الثانية، قال لي لا بد أن تحصل على الكرة الأولى والثانية، لم يكن هناك أخطاء كثيرة بل كانت طفيفة، وسنتفاداها في المباراة المقبلة".

واختتم: "اليمن منتخب محترم ولديه أسماء مميزة، لعبنا أمامهم منذ سبعة أشهر تقريبًا لقاء ودي بالدمام، هو فريق محترم وسنطبق تعليمات رينار في الملعب ونفرح الشارع الرياضي".

بعثة الأخضر وصلت اليوم الأحد، إلى العاصمة البحرينية "المنامة"، استعدادًا لملاقاة اليمن بعد غدٍ الثلاثاء، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.