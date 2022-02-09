ما هي تفاصيل مقترح فيفا لإقامة كأس العالم كل عامين؟ وكيف تم التعامل معه دوليًا؟

اعتاد عشاق كرة القدم حول العالم وعبر التاريخ إقامة كأس العالم مرة كل أربعة أعوام، ولكن في الآونة الأخيرة صدرت أصوات تُريد رؤية هذا العُرس الكروي بصورة أكبر من المعروفة.

ومنذ نشأته، أقيمت كأس العالم بصورة منتظمة مرة كل أربعة أعوام إلا في نسختي 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية.

النسخة المقبلة ستشهد اختلافًا تاريخيًا، عندما تقام في الشتاء بدلًا من الصيف وللمرة الأولى، بسبب حرارة الطقس في قطر بشهري يونيو ويوليو.

ومن المقرر أن تشهد نسخة 2026 تغييرًا كبيرًا بمشاركة 48 منتخبًا بعد أن كانوا 32 منتخبًا في آخر عقدين.

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التغييرات مستمرة، والآن الحديث عن إقامة كأس العالم كل عامين لا أربعة، فما هو هذا الأمر، وكيف تعامل معه العالم؟

ما هو اقتراح إقامة كأس العالم كل عامين؟

بدأ الاقتراح في مايو من العام الماضي عبر المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين وقد اكتسب قوة كبيرة للغاية.

من يقود هذه الخطة هو مدرب آرسنال التاريخي السابق، آرسين فينجر، والذي يشغل منصب رئيس الفيفا لتطوير كرة القدم حاليًا.

ورغم اختلاف طبيعة كأس العالم عن بقية الدورات القارية أو الأولمبية، إلا أن الفكرة بدأت يروّج لها بشدة بسبب ما قد تجلبه من أرباح مادية.

إن رأى هذا الاقتراح النور وتحول إلى حقيقة، فإنه سيتسبب في إقامة كل البطولات القارية (كأس أمم أوروبا وإفريقيا وكوبا أمريكا) فقط بالسنين الفردية.

الهدف من خلف الاقتراح حسب المعلن هو تطوير الاتصال وجعله منتظمًا مع مشجعي كرة القدم من خلال هذا الحدث الضخم في كل عامين.

بالتبعية، يصبح الفيفا دائمًا وأبدًا في أعين الجماهير من خلال هذه المسابقة التاريخية، مما يضمن له أموالًا ضخمة من الرعاية ويجلب كثيرًا من الإيرادات.

ما هو الموقف العالمي من اقتراح إقامة كأس العالم كل عامين؟

شبكة "ESPN" قالت أن 160 عضوًا من أصل 220 اتحادًا لدى فيفا، موافقون على فكرة إقامة كأس العالم كل عامين.

هذا ما يجعل رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، تعتريه ثقة كبيرة أنه إذا طُرح الأمر للاستفتاء، فسيتم اعتماد القرار.

لكن تظل قارة أوروبا هي شوكة في حلق هذه الفكرة، حيث يرفض اليويفا شكلًا وموضوعًا الفكرة ويرى أنها ستجلب خسائر فادحة له.

ووصل الأمر إلى تصريحات من رئيس الاتحاد الأوروبي، ألكسندر تشيفيرين، أن منتخبات القارة العجوز ستقاطع المونديال إن لُعب كل عامين.

يُضاف إلى ذلك إيمان اليويفا بأن إقامة المونديال كل عامين من شأنه أن يُدمر التقويم المُحدد بالفعل، وكذلك يتسبب في ضغط غير مسبوق للاعبين.

أخيرًا، هناك قلق أيضًا من أن يتسبب إقامة مونديال كرة القدم للرجال كل عامين في تدمير مونديال السيدات، باعتبار أن الأعين كلها ستسلط على الأول، مما سيتسبب في انخفاض حاد للإيرادات.

تجدر الإشارة إلى أن قارة إفريقيا أعلنت موافقتها على الفكرة بصورة مبدئية، وكشفت أنباء عن "انفتاح" أمريكا الشمالية والكاريبي على الأمر أيضًا.

لكن من ناحية قارة أمريكا الجنوبية، فإنها تحذو حذو أوروبا، في مقابل أن آسيا حتى الآن لم تخرج بأي بيان أو ردة فعل حيان الفكرة.

ما هي الفائدة المادية من إقامة كأس العالم كل عامين؟

وفقًا لتقرير فيفا في ديسمبر 2021، فإن إقامة كأس العالم كل يومين سيزيد الأرباح بنسبة 4.4 مليار دولار زيادة عن أرباح الإقامة كل أربعة أعوام.

وبتقسيم هذه الأرباح، سوف يجني كل اتحاد محلي قرابة 16 مليون دولار زيادة عن الدعم الذي يتلقاه سنويًا من الفيفا.

بالإضافة إلى ذلك، استشهد تقرير الفيفا بدراسة مستقلة، قدرت أن الخطة ستزيد الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 180 مليار دولار وستشهد خلق أكثر من مليوني فرصة عمل إضافية.

لكن من جهة أوروبا، هناك إيمان بأن إقامة المسابقة كل عامين سيتسبب في خسائر بقيمة 2-3 مليار دولار لاتحادات القارة، بسبب فقدان الرعاية وإيرادات وسائل الإعلام.