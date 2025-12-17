تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
السوبر الإيطالي
team-logoنابولي
Al-Awwal Park
team-logoميلان
شاهد السوبر الإيطالي عبر
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية لاستضافة مباراة مهمة بين نابولي وميلان ضمن مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والمنقولة حصريًا عبر "تطبيق ثمانية".

يدخل الروسونيري البطولة بصفته وصيف كأس إيطاليا في الموسم السابق، ويُمني النفس بتحقيق اللقب التاسع له في تاريخه، ليتساوى مع يوفنتوس الأكثر تتويجاً بالبطولة، بينما يُشارك نابولي كونه بطل السيري آ، ويطمح في التتويج باللقب الغائب منذ أكثر من عشرة سنوات.

جدير بالذكر أن الفائز من هذا اللقاء سيلتقي بالفائز من لقاء إنتر وصيف الدوري الإيطالي في الموسم السابق، وبولونيا بطل كأس إيطاليا الأخير.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي هو الخميس 18 ديسمبر 2025، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
السوبر الإيطالي - Super Cup
Al-Awwal Park

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي -  الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس السوبر الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة
ثمانية

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "ثمانية".

 مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نابولي ضد ميلان

نابوليHome team crest

3-4-3

التشكيل

3-5-2

Home team crestميلان
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
31
سام بوكيما
4
أليساندرو بونجيورنو
13
أمير رحماني
3
ميجيل جوتيريز
68
ستانيسلاف لوبوتكا
8
سكوت مكتوميناي
22
جيوفاني دي لورينزو
7
دافيد نيريس
19
راسموس هويلوند
70
نوا لانج
16
مايك ماينان
31
ستراهينيا بافلوفيتش
5
كوني دي وينتر
23
فيكايو توموري
14
لوكا مودريتش
33
دافيد بارتيساغي
8
روبن لوفتوس تشيك
12
أدريان رابيو
56
أليكسيس ساليمايكيرس
18
كريستوفر نكونكو
11
كريستيان بوليسيتش

3-5-2

ميلانAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي وميلان في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات نابولي وميلان في المباريات الخمس الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

ميلان

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

7

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5
إعلان

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0