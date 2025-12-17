ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية لاستضافة مباراة مهمة بين نابولي وميلان ضمن مباريات كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والمنقولة حصريًا عبر "تطبيق ثمانية".

يدخل الروسونيري البطولة بصفته وصيف كأس إيطاليا في الموسم السابق، ويُمني النفس بتحقيق اللقب التاسع له في تاريخه، ليتساوى مع يوفنتوس الأكثر تتويجاً بالبطولة، بينما يُشارك نابولي كونه بطل السيري آ، ويطمح في التتويج باللقب الغائب منذ أكثر من عشرة سنوات.

جدير بالذكر أن الفائز من هذا اللقاء سيلتقي بالفائز من لقاء إنتر وصيف الدوري الإيطالي في الموسم السابق، وبولونيا بطل كأس إيطاليا الأخير.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي هو الخميس 18 ديسمبر 2025، على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي - الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس السوبر الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة ثمانية

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "ثمانية".

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وميلان في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026

نتائج نابولي وميلان في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نابولي وميلان في المباريات الخمس الأخيرة