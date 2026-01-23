ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل وولفرهامبتون ضيفًا على حساب مانشستر سيتي، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الاتحاد.

يدخل مانشستر سيتي، المباراة وكله رغبة في مصالحة أنصاره بعد الهزيمة المفاجئة من مانشستر يونايتد 2-0 في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم السبت 24 يناير 2026، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز اتحاد ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ووولفرهامبتون الأخيرة

ترتيب مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026