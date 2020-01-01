ماني الخليفة المحتمل لميسي في برشلونة

هل يعوض نجم ليفربول رحيل ميسي عن برشلونة؟

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن النجم الدولي السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول مرشح لخلافة ليونيل ميسي في برشلونة بعد الرحيل المنتظر للنجم الأرجنتيني.

وكان ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي، حدث ذلك منذ 48 ساعة.

وتسبب ذلك في الحديث عن استقالة متوقعة لبارتوميو والكثير من الفوضى خلال الـ 48 ساعة الماضية، قبل أن ينفي الرجل الأمر ، كل ذلك والجماهير الكتالونية غاضبة ومجتمعة خارج كامب نو للمطالبة برحيله وبقاء ميسي.

وسيكون برشلونة مطالبًا بضربة قوية في سوق الانتقالات الصيفية في حال رحل ميسي بالفعل من أجل تهدئة الأجواء ولو نسبيًا، وفي هذا السياق، ظهرت أول أسماء الخليفة المتوقع للهداف التاريخي والنجم الأول.

وحسب الموندو فإن ساديو ماني أحد الخيارات المتاحة أمام برشلونة في الوقت الحالي، حيث أنه نقلًا عن توتو ميركاتو فإن بعض الوكلاء قد عرضوا النجم السنغالي على برشلونة في الساعات الماضية.

وأضافت الموندو أن العلاقة القوية بين ساديو ماني ورونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة قد تكون وراء إتمام الصفقة، حيث لعب نجم ليفربول الحالي تحت قيادة المدرب الهولندي في ساوثامبتون.

وكان ماني مرشحًا للخروج من ليفربول في الفترة الأخيرة بعد الأزمات بينه وبين صلاح، وعلى الرغم من تأكيدات الجميع أن كل شيء انتهى، ولكن المؤشرات قالت إن أحدهما سيرحل عن الريدز قريبًا.

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يذكر أن ساديو ماني ارتبط الصيف الماضي بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد بسبب اهتمام المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي بالحصول على خدماته قبل التعاقد مع إيدين هازارد..