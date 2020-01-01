انتهت الحكاية .. ميسي يبلغ برشلونة برحيله عن الفريق

ميسي يقرر الرحيل بعد اجتماعه مع كومان

قالت صحيفة ماركا الإسبانية وتي واي سي الأرجنتينية إن ليونيل ميسي قد أبلغ برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.

وكان ميسي قد اجتمع مع المدرب الجديد رونالد كومان خلال الأيام الماضية للاستقرار على قراره النهائي بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وبعد اجتماع لم يكن ما قيل فيه مرضيًا للنجم الأرجنتيني، يبدو أنه قرر تفعيل بند الرحيل عن برشلونة هذا الصيف أي قبل نهاية عقده بعام واحد.

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وحسب ماركا فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 25, 2020

ويمتلك الدولي الأرجنتيني شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ويمكنه المغادرة مجانًا الصيف المقبل بنهاية عقده، وسط ترقب العديد من الأندية حول العالم.

ولكن بند الرحيل سيجعل برشلونة يقبل بأسعار أقل من ربع الشرط الجزائي حتى لا يخسر نجمه مجانًا، وفي حال قرر ليو الرحيل فإن الإدارة بالطبع ستنصاع له.

وبموجب هذا البند قد ينهي ميسي عقده ويرحل مجانًا هذا الصيف إن لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة برشلونة للرحيل بعد الاستماع إلى العروض المقدمة.

ورغم أن هذا البند قد انتهت فاعليته في يونيو، إلا أن ميسي سيطالب بتفعيله من جديد نظرًا لأن هذا الموسم كان استثنائيًا ولم ينتهِ في يونيو، وذلك حسب ماركا أيضًا.

وتداولت تقارير صحفية إسبانية اسم مانشستر يونايتد كوجهة تبدو الأقرب لليونيل ميسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حال مغادرته صفوف برشلونة، بعدما طرحت أسماء أندية كمانشستر سيتي وإنتر الإيطالي ويوفنتوس كوجهات محتملة.

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع المدرب رونالد كومان برحيل كل كبار الفريق وتشكيل فريق أصغر في معدل الأعمار ويناسب سياسة المدرب الجديد المعروف بقوة شخصيته.