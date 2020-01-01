بارتوميو يخرج عن صمته وينفي الاستقالة

بارتوميو لن يُجبر على الاستقالة أمام الضغط الجماهيري

نفى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاستقالة من منصبه مؤكدًا أنه لن يقم بهذه الخطوة في الوقت الحالي كما تحدثت بعض التقارير.

وقالت تي واي سي الأرجنتينية إن بارتوميو قد قرر الاستقالة أمام موجة الغضب بعدما أبلغ ليونيل ميسي برشلونة برغبته في مغادرة النادي هذا الصيف.

وحسب ماركا فإن ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

المزيد من الفرق

واشتعلت الأجواء في برشلونة حيث خرجت جماهير النادي في محيط ملعب الكامب نو تعبر عن غضبها وتهتف باسم ميسي وتطالب باستقالة الرئيس بارتوميو من منصبه

وتسبب ذلك في الحديث عن استقالة متوقعة بالنسبة لبارتوميو تحت الضغوطات الجماهيرية وموجة الغضب الكبرى التي خلفها قرار ميسي بالرحيل عن صفوف الفريق.

ولكن بارتوميو علق على تلك الأخبار من خلال صحيفة سبورت الكتالونية حيث أكد أنه لن يستقيل كما أشيع وأن كل هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

رحيل ميسي و ثقة الجماهير .. عشر قنابل موقوتة تنتظر الانفجار في وجه كومان

يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع الاستقالات الجماعية لأعضاء مجلس إدارته بعد أيام من الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة في مارس المقبل.