ليستر سيتي ضد مان يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة لستتر سيتي ضد مان يونايتد في الجولة 38 من الدوري الإنجليزي 2019-2020، والتي تقام على ملعب كينج باور

ليستر سيتي 0 × 0 مانشستر يونايتد

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تشكيل مانشستر يونايتد:

لا يُعاني مانشستر يونايتد من أي غيابات، وسيكون الفريق كامل العدد أمام ليستر سيتي ، وسيبدأ سولشار بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

براندون ويليامز - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - أرون وان بيساكا

نيمانيا ماتيتش - بول بوجبا

ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديش - ماسون جرينوود

أنتوني مارسيال

تشكيل ليستر سيتي:

يُعاني ليستر سيتي من بعض الغيابات وهي كريستيان فوكس ودانييل أمارتي وريكاردو بيريرا وبن تشيلويل وجيمس ماديسون، وسيغيب للإيقاف سيونجو.

التشكيل | 3-5-2

كاسبر شمايكل

جوني إيفانز - ويس مورجان - جيمس جاستين

لوك توماس - يوري تيليمانس - ويليفريد نديدي - حمزة تشوديري - مارك ألبرايتون

جيمي فاردي - كليتشي إيناتشو

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تشيلسي هو الآخر جزء من هذا الصراع بتواجده في المركز الرابع بنفس رصيد يونايتد ولكن بفارق أهداف أقل، وسيلتقي البلوز مع وولفرهامبتون في نفس التوقيت.

يحتل الشياطين الحمر حاليًا المركز الثالث برصيد 63 نقطة بينما يأتي الثعالب في المركز الخامس برصيد 62 نقطة، يكفي الضيوف التعادل لضمان المربع الذهبي، بينما ينبغي على المضيفين الفوز بأي نتيجة لاسترجاع مركزهم.

ليستر سيتي لم يخرج من المراكز الأربعة الأولى منذ بداية الموسم، لكن بعد العودة من توقف فيروس كورونا تراجعت النتائج، عكس يونايتد، الذي عاد بقوة ولم يخسر على صعيد الدوري.

تكمن أهمية المباراة في أنها ستحدد من سيحتل المركز الرابع، وبالتبعية يضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد منافسة شرسة على مدار هذا الموسم.

قمة ختامية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، عندما يستضيف ملعب كينج باور مباراة ليستر سيتي صاحب الأرض أمام ضيفه مانشستر يونايتد .