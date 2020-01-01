ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يهنئ ليفربول باللقب برباعية نظيفة

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 بعد الجولة 32

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز مثيرًا جدًا لجميع عشاق كرة القدم في العالم، وشهد حدثًا جديدًا لم يكن معتادًا في السنوات الماضية، هو انحسار الصراع على اللقب بين فريقين فقط على غرار ما يحدث كل عام في الدوري الإسباني، وكان هذان الفريقان هما ليفربول ومانشستر سيتي .

نجح بيب جوارديولا في الحفاظ للأزرق السماوي على لقب البريميرليج بعد أن حصد 98 نقطة كاملة، أما الريدز فرغم حصولهم على عدد نقاط قياسي إلا أنهم اكتفوا بالمركز الثاني، وشاهدوا حلم الحصول على البريميرليج يذهب من بين أيديهم من جديد.

المزيد من الفرق

لم يختلف شكل الصراع على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي كثيرًا عن صراع اللقب، فبعد صراع قوي بين الرباعي سيرخيو أجويرو وأوباميانج وماني وصلاح، نجح الثلاثي الإفريقي في تقاسم جائزة الهداف برصيد 22 هدفًا لكلٍ منهم، أما الكون الأرجنتيني فاكتفى بالمركز الثاني بفارق هدف واحد.

يشارك في البريميرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

توقف الدوري الإنجليزي في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا في أوروبا وإنجلترا، لكنه عاد في يونيو 2020 بشكلٍ جديد بدون جمهور وبإجراءات احترازية لتجنب تفشي الفيروس من جديد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

افتتحت الجولة 32 من الدوري الإنجليزي بفوز ولفرهامبتون على أستون فيلا 1-0، ثم فاز ساوثامبتون على واتفورد 3-1، فيما انتصر بيرنلي على كريستال بالاس 1-0، قبل أن ينتصر مانشستر يونايتد على برايتون 3-0

فاز نيوكاسل على بورنموث بأربعة أهدافٍ لهدف، فيما خسر إيفرتون من ليستر سيتي بهدفين لهدف، وانتصر آرسنال على نورويتش سيتي برباعيةٍ نظيفة، أما مفاجأة الجولة فكانت فوز وست هام على تشيلسي بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

أذل مانشستر سيتي حامل اللقب ليفربول بالفوز عليه برباعيةٍ نظيفة في المباراة الأولى للريدز بعد فوزهم باللقب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 32 28 2 2 70 25 +45 86 2 مانشستر سيتي 32 21 3 8 81 33 +48 66 3 ليستر سيتي 32 16 7 9 60 31 +29 55 4 تشيلسي 32 16 6 10 57 44 +13 54 5 مانشستر يونايتد 32 14 10 8 51 31 +20 52 6 وولفرهامبتون 32 13 13 6 45 34 +11 52 7 شيفيلد يونايتد 32 12 11 9 33 32 +1 47 8 آرسنال 32 11 13 8 47 41 +6 46 9 توتنهام 32 12 9 11 51 44 +7 45 10 بيرنلي 32 13 6 13 36 45 -9 45 11 إيفرتون 32 12 8 12 40 47 -7 44 12 كريستال بالاس 32 11 9 12 28 37 -9 42 13 نيوكاسل 32 11 9 12 33 43 -10 42 14 ساوثامبتون 32 12 4 16 41 55 -14 40 15 برايتون 32 7 12 13 34 44 -10 33 16 وست هام 32 8 6 18 38 56 -18 30 17 واتفورد 32 6 10 16 29 49 -20 28 18 بورنموث 32 7 6 19 30 54 -24 27 19 أستون فيلا 32 7 6 19 36 60 -24 27 20 نوريتش سيتي 32 5 6 21 25 60 -35 21

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 32