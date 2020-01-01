بث مباشر | تابع الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي وليلة الحسم ليوفنتوس

المدرب الألماني يفضل الراحة

المدرب الألماني قال بعد الفوز على نيوكاسل 3/1:"لعبنا مباراة رائعة جداً، ربما ليست مثالية لاهتزاز شباكنا، ولكن الأمر كان طبيعياً بسبب التغييرات التي قمنا بها، لذلك لا يمكن الحكم على المجموعة التي ظهرت".

وأضاف:"عملنا بجد خلال المباراة وحاولنا التحسن بعد التبديلات، كانت طريقة مثالية لإنهاء الموسم بعد سلسلة من الاختبارات الصعبة".

وتابع:"لن أذهب لمكتبي لفترة طويلة جداً، الآن يجب قضاء المزيد من الوقت مع العائلة، قبل العودة مرة أخرى بعد 4 أسابيع".