موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

قمة ختامية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يستضيف ملعب كينج باور مباراة ليستر سيتي صاحب الأرض أمام ضيفه مانشستر يونايتد.

تكمن أهمية المباراة في أنها ستحدد من سيحتل المركز الرابع، وبالتبعية يضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد منافسة شرسة على مدار هذا الموسم.

ليستر سيتي لم يخرج من المراكز الأربعة الأولى منذ بداية الموسم، لكن بعد العودة من توقف فيروس كورونا تراجعت النتائج، عكس يونايتد، الذي عاد بقوة ولم يخسر على صعيد الدوري.

يحتل الشياطين الحمر حاليًا المركز الثالث برصيد 63 نقطة بينما يأتي الثعالب في المركز الخامس برصيد 62 نقطة، يكفي الضيوف التعادل لضمان المربع الذهبي، بينما ينبغي على المضيفين الفوز بأي نتيجة لاسترجاع مركزهم.

تشيلسي هو الآخر جزء من هذا الصراع بتواجده في المركز الرابع بنفس رصيد يونايتد ولكن بفارق أهداف أقل، وسيلتقي البلوز مع وولفرهامبتون في نفس التوقيت.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي والقنوات الناقلة..

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي مساء الأحد الموافق 26 يوليو 2020 ميلاديًا، الموافق 5 ذو الحجة 1441 هجريًا على ملعب كينج باور.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

سيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي على قنوات بي إن سبورت كما جرت العادة، وستبث عبر القناة الثانية beIN Sports HD 2.

لا يُعاني مانشستر يونايتد من أي غيابات، وسيكون الفريق كامل العدد أمام ليستر سيتي.

من المتوقع أن يعتمد أولي جونار سولشاير على تشكيلته المعتادة بدي خيا في حراسة المرمى وخط دفاعي يقوده هاري ماجواير مع منتصف ملعب بقيادة الثلاثي بوجبا وماتيتش وبرونو فيرنانديش وهجوم يتزعمه ماركوس راشفورد.

التشكيل | 4-3-3

دافيد دي خيا

براندون ويليامز - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - أرون وان بيساكا

بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - برونو فيرنانديش

ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال - ماسون جرينوود

يُعاني ليستر سيتي من بعض الغيابات وهي كريستيان فوكس ودانييل أمارتي وريكاردو بيريرا ومارك ألبرايتون وبن شيلويل.

