لاكازيت: مهمتي هي إحداث صداع لأرتيتا

سعيد بالهدف الذي أحرزه..

أبدى ألكسندر لاكازيت، لاعب أرسنال، سعادته بالهدف الذي أحرزه في شباك وست هام وقاد بيه الجانرز لفوز غالٍ في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجع دور لاكازيت نسبيًا بعد تراجع مستواه منذ وصول مايكل أرتيتا إلى قيادة أرسنال، ولكنه في نهاية المطاف نزل بديلًا أمام وست هام ومنح فريقه الثلاث نقاط الغالية.

الدولي الفرنسي في حديث للصحافة بعد المباراة قال "أنا سعيد بالتسجيل للفريق، لقد عملنا بجد. كانت مباراة صعبة، لقد استحقوا الفوز علينا بسبب الفرص التي صنعوها، ولكن هذه هي كرة القدم، لا تأخذ ما تستحق دائمًا.".

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كما أضاف "مهمتي هي صنع صداع للمدرب، أنا أصارع من أجل اللعب أساسيًا ولكن أنا سعيد للغاية للتسجيل اليوم.".

وأتم "أعرف أن الآن ينبغي عليّ أن ألعب بصورة جيدة مرة أخرى في المباراة المقبلة، الكل يريد أن يبذل قصارى جهده، ومن الطبيعي أن كلما فعلنا ذلك فسنؤدي كفريق واحد.".

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يذكر أن صاحب الـ30 عامًا قد أحرز 9 أهداف هذا الموسم 7 منهم في البريميرليج، وكانت قد أهدافه في الدوري في ملعب الإمارات، بينما أوباميانج هو هداف الفريق برصيد 17 هدفًا.

كما تجدر الإشارة إلى أن أرسنال أصبح في المركز التاسع من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة وبفارق 4 نقاط ومباراة أزيد عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.