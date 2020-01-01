رسميًا.. ميلان يفسخ تعاقده مع زفونيمير بوبان

ميلان يصدر بيانًا رسميًا برحيل زفونيمير بوبان عن منصبه كمدير للكرة بالنادي الإيطالي.

أعلن نادي ميلان بشكل رسمي عن انتهاء علاقته بلاعبه السابق زفونيمير بوبان مدير الكرة في النادي بعد أشهر قليلة من توليه المسؤولية.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل عبر موقعه الرسمي ووجه من خلاله الشكر لبوبان على الفترة التي أمضاها رفقة الفريق مؤخرًا.

وكتب النادي في البيان: "ميلان يريد التأكيد على إبلاغ زفونيمير بوبان بفسخ تعاقده كمدير للكرة في النادي، وذلك القرار يتم تنفيذه بشكل فوري".

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وأضاف: "النادي يريد أن يشكر بوبان على الخدمات التي قدمها لنا خلال آخر تسعة أشهر، ونتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم من مسيرته الاحترافية".

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وأردف: "النادي سيستمر في دعم ستيفانو بيولي والفريق الأول في كل النواحي، ولدينا تفاؤل كبير فيما يخص ما تبقى من مباريات في 2020، لا يزال طموحنا هو الوصول للبطولات الأوروبية وفي نفس الوقت الاستثمار بشكل عقلاني بالفريق بما يتماشى مع قواعد اللعب المالي النظيف".

وأنهى البيان بتصريح لإيفان جازيديس الرئيس التنفيذي للميلان: "نريد أن نشكر بوبان على مجهوه في آخر تسعة أشهر ونتمنى له التوفيق بالمستقبل، لكن يجب أن نضع تركيزنا على فريق كرة القدم والمباريات المقبلة، بيولي والجميع يقوموا بعمل استثنائي وأداء الفريق يتحسن كل أسبوع وسيحظى بكل الدعم ليكمل عمله".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن سبب الخلاف بين جازيداس وبوبان هو رغبة الرئيس التنفيذي في إبعاد بيولي واستقدام رالف رانجنيك ليكون مدربًا للفريق بمشروع جديد في الموسم المقبل.