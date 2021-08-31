“كنا سنشوه صورة رونالدو لو انتقل إلى مانشستر سيتي”

كيف هي الأمور في غرف ملابس مانشستر يونايتد بعد قدوم رونالدو؟

يبدو أن الجميع في غرف ملابس مانشستر يونايتد سعيد باختيار كريستيانو رونالدو النصف الأحمر من مدينة مانشستر.

وتحدث لي جرانت، حارس المرمى الاحتياطي للشياطين الحمر عن ردود أفعال لاعبي مانشستر يونايتد من عودة اللاعب.

وقد أعلن الشياطين الحمر صباح اليوم، الثلاثاء، عن إتمام التعاقد مع البرتغالي حتى 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ماذا قال لي جرانت؟

أجرى لي جارنت حوار لـ "talkSPORT"، متحدثًا عن الساعات التي ربطت كريستيانو رونالدو بمانشستر سيتي وتأثيره على اللاعبين داخل أولد ترافورد.

وقال: "لدينا صورة ضخمة لكريستيانو في صالة الألعاب الرياضية، بدأ اللاعبون يمزحون حول ما قد يحدث لتلك اللوحة الجدارية إذا تجرأ على الذهاب إلى النصف الأزرق من المدينة".

لماذا وقع يونايتد على رونالدو من عين جرانت؟

تطرق جرانت إلى ذلك وقال: "إنها خطوة ذكية حقًا من إدارة النادي والمدير الفني، لدينا الكثير من اللاعبين الموهوبين، مثلًا تأثير إدينسون كافاني عندما جاء إلى الفريق والأثر الذي يتركه حتى يومنا هذا".

واختتم حديثه وقال: "رونالدو سيضيف للاعبينا الشباب، الذين ما زالوا يشقون طريقهم في اللعبة، التعلم من شخص مثل كريستيانو رونالدو هو أمر كبير ولن يكون هناك أفضل".

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