"برونو لن يتخلى عن كل واجباته مع يونايتد لإرضاء رونالدو"

رغم وصول رونالدو إلى مانشستر يونايتد إلا أن برونو فيرنانديش سيتمسك ببعض الواجبات.

يرى ريو فرديناند أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن البرتغالي برونو فيرنانديش نجم وسط "الشياطين الحمر" سيتنازل عن بعض واجباته في الملعب من أجل مواطنه كريستيانو رونالدو العائد إلى ملعب "أولد ترافورد".

وتوصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق لاستعادة كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة يبلغ إجمالي قيمتها 23 مليون يورو.

كريستيانو رونالدو كان أحد أبرز نجوم مانشستر يونايتد في الفترة بين 2003 و2009 قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، ومع عودته بعد 12 عامًا سيكون النقطة المحورية في هجوم النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب "الشياطين الحمر".

ويعتقد ريو فرديناند أن برونو فيرنانديش لن يعاني كثيرًا إلى جانب مواطنه، لكنه سيتمسك ببعض الواجبات في الملعب من بينها الركلات الحرة المباشرة.

وشارك فيرنانديش في أكبر عدد من الأهداف مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2020 قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، وجاءت العديد منها من الكرات الثابتة.

ويتوقع فرديناند أن يقوم برونو بتسليم مهمة ضربات الجزاء إلى كريستيانو رونالدو، لكنه لا يرى أي سبب يدعو فيرنانديش إلى الابتعاد عن تسديد الركلات الحرة المباشرة، بسبب سجله التهديفي الرائع منها.

وقال فرديناند عبر قناته على موقع "يوتيوب" لمقاطع الفيديو: "أعتقد أن برونو سيتخلى عن ركلات الجزاء، لكنه لن يتخلى عن الركلات الحرة أو الضربات الركنية".

وأضاف: "الركلات الحرة حول منطقة الجزاء، أعتقد أن برونو من سيتولى تنفيذها، أعتقد أن سجله يحتم عليه أن يفعل ذلك".

وتابع: "إنه يسجل ضربات الجزاء بنسبة 100%، لكنه سيوافق على منحها إلى رونالدو، لكن الضربات الحرة حول المنطقة فإن برونو لن يتخلى عنها".

ومع ذلك، يعتقد فرديناند أن برونو فيرنانديش سيكون سعيدًا بنقل عبء التهديفي الرئيسي إلى رونالدو، في ظل سعي مانشستر يونايتد لإنهاء فترة غياب الألقاب المحبطة، والتي استمرت خمس سنوات.

وقال ريو: "أعتقد أن برونو يرى الصورة الأكبر، وأن رونالدو يمكن أن يجعل الفريق يتجاوز الخط الأخير والفوز بالألقاب".

وقال في ختام حديثه: "إذا كان هذا يعني انخفاض نسبة مشاركته في الأهداف مقابل الحصول على لقب، فإنه سيوافق دائمًا على ذلك".

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