الثقيل: "محرومون من الفرحة ويبحثون عن أي شيء"

رد الإعلامي الرياضي سطام الثقيل بطريقة ساخرة على توقعاته لليوم الأخير من الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي.

ميركاتو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من المقرر أن يغلق أبوابه في منتصف ليل اليوم الثلاثاء، بعدما كان قد انطلق في 27 من يوليو الماضي.

أحد الجماهير سأل الثقيل عن توقعاته لوجهة البرازيلي أنسيلمو دي مورايس؛ لاعب الوحدة، والذي كان يتنافس عليه النصر والاتحاد.

فجاء رد الإعلامي: "كباحث اقيس على المؤشرات واحللها واتفحصها من خلال فرحة النصراويين العارمة.. وحديثهم أن ذا الليل ما فيه نوم، اتوقع بيوقعون مع رونالدو".

وأضاف: "لكن إذا تذكرت أنهم محرومين من الفرح ويدورون أي شيء فالاقرب انسلمو".

كباحس اقيس على المؤشرات واحللها واتفحصها



من خلال فرحة النصراويين العارمة.. وحديثهم أن ذا الليل ما فيه نوم



اتوقع بيوقعون مع رونالدو



لكن إذا تذكرت أنهم محرومين من الفرح ويدورون أي شيء فالاقرب انسلمو 🤪🤪 https://t.co/irGWN4EZYw — سطام الثقيل (@sattamalthqil) August 31, 2021

العالمي تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الجاري حتى الآن مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، الكاميروني فينسنت أبو بكر، الأرجنتيني فونيس موري، والسعوديين محمد القاسم ومحمد آل فتيل.

وتنافس النصر خلال الأيام الماضية مع الاتحاد على ضم أنسيلمو، قبل أن يعلن أحمد عصام كعكي؛ نائب رئيس العميد، انسحاب ناديه من المفاوضات، نظرًا لمزايدات وكيله المادية.

وعلم "جول" من مصادره الخاصة أن العالمي قدم عرضين لضم لاعب الوسط البرازيلي، أحدهما استعارة والآخر شراء نهائي، ويبدو أن الصفقة اقتربت من الحسم. (طالع التفاصيل)

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