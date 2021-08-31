يوفنتوس يكشف عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي كاشفا التفاصيل المالية للصفقة.

ورحل النجم البرتغالي عن صفوف البيانكونيري بعد 3 سنوات، سجل خلالهما 101 هدفا في 133 مباراة وحصد 5 ألقاب.

ما هي التفاصيل المالية للصفقة؟

عبر بيان على موقعه الرسمي كشف يوفنتوس تفاصيل الصفقة من الناحية الماليه، إذ سيدفع الشياطين الحمر 15 مليون يورو مستحقة الدفع في 5 سنوات مالية.

بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 8 ملايين يورو كحد أقصى عند تحقيق أهداف محددة خلال مدة عقد اللاعب مع يونايتد.

صفقة انتقال اللاعب أثرت سلبيًا على البيانكونيري من الناحية الاقتصادية، إذ بلغت 14 مليون يورو في ميزانية النادي 2020-2021 بسبب "التخفيض الجزئي للقيمة الدفترية الصافية لحقوق تسجيل اللاعب" حسب البيان.

من الجهة الآخرى .. ما هي تفاصيل عقده مع الشياطين الحمر؟

اجتاز رونالدو منذ أيام الفحص الطبي لاستكمال عودته لـ مانشستر يونايتد، وتم توقيع العقد بنجاح بين رونالدو ووكيله خورخي مينديز ومانشستر يونايتد.

وأعلن مانشستر يونايتد صباح الثلاثاء إتمام التعاقد حتى 2023 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

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