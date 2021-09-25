كلوب يرد على ادعاءات اشتباكه مع أحد نجوم ليفربول

كلوب يدافع عن نفسه أمام ادعاءات كلافان

رد يورجن كلوب، المدير الفني لـليفربول على ادعاءات مدافع الريدز السابق راجنار كلافان، واصفًا إياها بأنه "سوء تفاهم كبير".

كلافان كان قد صرح أمس خلال بودكاست "Betsafe Eesti" أن كلوب تورط في مشادة مع جيمس ميلنر، كادت أن تتطور إلى شجار جسدي بين الثنائي.

ماذا قال كلوب؟

المدرب الألماني دافع عن نفسه في تصريحات أدلى بها إلى شبكة "سكاي سبورتس"، حيث قال: " أعرف الموقف الذي يقصده راجنار لكننا لم نكن قريبين من القتال ولم أتقدم في اتجاهه".

وأضاف: "الجميع يعرف كيف أبدو عندما أتحدث أو أصرخ، يبدو الأمر عدوانيًا تمامًا دون أن أكون عدوانيًا. ربما لم يكن راجنار معتادًا على ذلك بعد".

وأتم: "ذلك لم يكن شيئا، لم يكن جيمس ميلنر يفعل ذلك وأنا لن أفعل ذلك أبدًا. كل شيء على ما يرام".

متى حدثت تلك الواقعة؟

حسب ما قاله المدافع الإستواني فإن الواقعة حدثت في يناير 2017 عندما تعادل ليفربول 2/2 خارج أرضه على سندرلاند، مما تسبب في زيادة الضغوط في معسكر أنفيلد.

يذكر أن كلافان لعب لليفربول من 2016 إلى 2018، ورحل بعدها إلى كالياري الإيطالي، قبل أن ينضم مؤخرًا لنادي "Paide City" أحد أندية الدوري الإستوني.

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