كلوب : صلاح من أعظم الهدافين الذين رأيتهم في حياتي

لم يتوقع وصوله إلى هذه الأرقام

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن محمد صلاح نجم الفريق يعتبر من أفضل الهدافين الذين شاهدهم على مدار حياته.

كلوب قام مؤخرًا بتسجيل رسالة فيديو إلى لاعبه السابق روبرت ليفاندوفسكي، ليقوم بتنهنئته بحصوله على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لعام 2021.

وعند سؤاله عن إمكانية المقارنة بين صلاح وليفاندوفسكي، قال كلوب إن الدولي المصري لا يقل أبدًا عن نظيره البولندي.

ماذا قال كلوب عن صلاح؟

المدرب الألماني قال للموقع الرسمي لليفربول:"محمد صلاح موجود مع ليفاندوفسكي بكل تأكيد، فهو آلة تهديف واحترافيته لا يعلى عليها أبدًا، وهو يفعل كل شيء ليكون لائقًا من أجل البقاء على المسار الصحيح".

وأضاف:"علاوة على ذلك وبغض النظر عن مجموعة مهاراته الفنية، فهو دائمًا يسعى لتسجيل الأهداف، وهذا نفس الحال مع ليفاندوفسكي".

You, the fans, keep me going. You give me more strength than I think you’ll ever know. pic.twitter.com/HgNx8YbTtS — Mohamed Salah (@MoSalah) September 18, 2021

وتابع:"مهما كنت تفعل على أرض الملعب ومهما كان ما تصنعه، أنت دائمًا بحاجة إلى شخص يضع الكرة في الشبكة، وصلاح يمتلك هذه الخاصية بأفضل طريقة رأيتها على الإطلاق لذلك هو من أفضل الهدافين الذين شاهدتهم في مسيرتي، أرقامه جنونية، وأنا محظوظ جدًا بالعمل معه".

هل توقع وصول صلاح إلى هذا المستوى؟

كلوب أجاب:"ماذا يمكنني أن أقول؟ هل هو نفسه توقع الوصول إلى هذه الأرقام؟ ربما نعم، هل أنا توقعت ذلك؟ لا لأنك لا يجب عليك توقع مثل هذه الأشياء حتى لا تضع الكثير من الضغوط على اللاعب".

وتابع:"لكنه قطع خطوات هائلة منذ وصوله إلى هنا، لعبنا كرة قدم جيدة جدًا وساعدنا من خلال تسجيله للأهداف، الفريق تطور في الاتجاه الصحيح وكان له تأثير هائل في ذلك".

وأوضح:"لا ينبغي لأحد أن يتوقع هذا النوع من الأرقام، لأنك لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث، لا يمكنني أن أكون أكثر إيجابية بشأن الأشياء التي حققها صلاح بالفعل، وكل ما يهمني الآن ما يستطيع تحقيقه في المستقبل، إنه الآن في لحظة جيدة وهذا مفيد جدًا لنا، وتكيف مع بعض التغييرات التي أجريناها في طريقة لعبنا".

ماذا حقق صلاح مع ليفربول؟

الجناح المصري انتقل إلى ليفربول قادمًا من روما في 2017، وسجل 130 هدفًا مع الريدز في كل المسابقات خلال 209 مباراة.

صلاح نجح مؤخرًا في الوصول إلى الهدف رقم مائة بالدوري الإنجليزي، ويحتاج لهدف آخر للدخول ضمن أفضل 10 هدافين بتاريخ البطولة.

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