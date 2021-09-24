"هالاند يفضل ريال مدريد وسينتقل إليهم العام المقبل"

لن يذهب إلى برشلونة أو ليفربول أو غيرهما..

مستقبل إرلينج هالاند هو لغز كبير، الجميع يتمنى الحصول على توقيعه من بوروسيا دورتموند، وحتى الآن لم يحسم اللاعب وجهته المقبلة أو أي نادٍ سيرتدي قميصه في الموسم المقبل.

ولا يزال عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند ممتدًا حتى صيف 2024، ولكن بداية من العام المقبل يمكن أن يرحل أينما شاء نظير قيمة تصل إلى 100 مليون يورو.

ريال مدريد هو الوجهة الأوفر حظًا، هكذا يؤمن ستيف ماكمانامان، الذي سبق له اللعب في الملكي، وكذلك اللعب في ليفربول، وأكد أن الريدز خارج سباق التعاقد مع الدولي النرويجي.

ماكمانامان في تصريحات صحفية قال "هل ينتقل هالاند لليفربول؟ لا، أعتقد أن هناك احتمالية لانضمامه إلى ريال مدريد، وأعتقد أن اللاعب شخصيًا يحب الريال وشكل الحياة داخل وخارج الملعب".

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أما عن أسباب عدم إمكانية انتقاله إلى ليفربول، فقال "لا أعتقد أن الأمر له علاقة بسعر الانتقال، أعتقد أن الأمر يتعلق بباقي المتغيرات".

وأتم "سيطلب راتبًا كبيرًا، وعندما تدفع مبلغًا كبيرًا سيريد اللاعبون الآخرون في نفس الشيء أيضًا، ولا تنسى عمولة مينو رايولا، لا أعتقد أن ليفربول سيريد أن يكون جزءًا من هذا الأمر".

الجدير بالذكر أن الصحف الإنجليزية في وقت سابق تحدثت عن طلب رايولا الحصول على عمولة بقيمة 40 مليون يورو لانتقال هالاند إلى أي نادٍ، ناهيك عن راتب للنرويجي يصل إلى مليون يورو أسبوعيًا.