مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة حول العالم

الفيروس يواصل زحفه عالمياً

جاء تفشي فيروس كورونا عالمياً في الأسابيع الماضية ليلقي بظلاله أيضاً على عالم الرياضة وكرة القدم، إذ تأثرت عدداً من كبرى الأحداث الرياضية في الأيام الماضية، سواء بالتأجيل أو غياب الجماهير.

وتأثرت الدوريات الأوروبية بتفشي الفيروس، وأكثرهم كان السيري آ الذي تم لعب تأجيل عدد من لقاءاته الجولة الماضية، وسيتم لعب البعض الآخر دون جماهير الجولة القادمة.

وعلى الصعيد القاري، لُعبت مباراة إنتر مع لودوجوريتس البلغاري دون جماهير، كما تم تأجيل مباريات من دوري أبطال آسيا بعد الانتشار الكبير للفيروس في شرق القارة وإيران.

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ولم تسلم الألعاب الأوليمبية هي الأخرى، إذ ذكر عضو باللجنة الدولية أن سيتم حسم أمر إقامة أولمبياد طوكيو 2020 المقررة الصيف المقبل خلال الشهور الثلاثة المقبلة على أساس الموقف من السيطرة على المرض من عدمه.

مُحدث | تأثير فيروس كورونا على الكرة في أوروبا

تأثير كورونا على دوري أبطال آسيا