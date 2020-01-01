عضو اللجنة الأولمبية الدولية: قد نضطر إلى إلغاء أولمبياد طوكيو 2020 بسبب "كورونا"

فيروس كورونا يهدد مصير أولمبياد طوكيو 2020

تحدث ديك باوند عضو اللجنة الأولمبية الدولية، عن مصير أولمبياد طوكيو 2020، من إقامتها أو نقلها بسبب تفشي فيروس كورونا مؤخرًا.

فيروس كورونا تسبب في تأجيل ونقل مباريات وإقامة بعضها بدون جماهير خلال الفترة الماضية في أكثر من دولة ومنها اليابان.

وقال باوند في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس": "هناك 3 أشهر كفترة سماح لتقرير مصير أولمبياد طوكيو 2020 والذي يهددها انتشار فيروس كورونا".

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وتابع عضو اللجنة الأولمبية الدولية في تصريحاته: "قد تكون فترة السماح شهرين فقط، إذا اضطررنا لذلك، وهناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تبدأ في تطبيقها".

وأردف باوند في تصريحات: "في حالة عدم تحقيق تقدم في محاصرة الفيروس والحد من انتشاره، من الممكن أن ننظر في إلغاء الأولمبياد".

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وأضاف: "هذه حرب جديدة وعلينا مواجهتها خلال الوقت الحالي، وهناك سؤال واحد فقط، هل أصبح الفيروس تحت السيطرة للذهاب إلى طوكيو أم لا".

ومن المفترض أن تقام أولمبياد طوكيو في شهر يونيو من العام الجاري، ولكن يهددها انشار فيروس كورونا بشكل كبير.