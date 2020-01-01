سخرية من آرسنال بسبب التعاقد مع "صلاح"

الجماهير في انتظار صفقات الفريق الأول

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم السبت، عن صفقة جديدة له للاعب اسمه صلاح، ولكنه بكل تأكيد ليس محمد صلاح نجم ليفربول.

صلاح الدين، لاعب هولندي من أصول مغربية، انضم للمدفعجية قادماً من نادي فينورد في صفقة انتقال حر، بعد توقيعه على العقد الاحترافي الأول في مسيرته.

الموقع الرسمي لآرسنال، مدح صاحب الـ17 سنة، على المستوى المميز له في مركز خط الوسط، وتمتعه بالإبداع والسرعة في مختلف الأدوار التي يقوم بها.

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ومن المقرر أن ينضم اللاعب لفريق الشباب، ليستكمل مراحل تطوره، قبل التصعيد للفريق الأول مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

الواقعة تسببت في حالة من السخرية بعد إعلان آرسنال عن هذه الصفقة، نظراً لملامح صلاح الدين التي تظهر أن سنه يبدو أقل من 17 سنة.

وكذلك تم تشبيه اللاعب الصغير، بالنجم المصري محمد صلاح، وسط تهكم كبير من الجماهير، على ضم المدفعجية للنسخة الخاطئة من مهاجم ليفربول.

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وأدى كذلك هذا الإعلان لحالة أخرى من الغضب، لانتظار جمهور آرسنال حسم المزيد من الصفقات للفريق الأول، بوجود مفاوضات مع جابرييل مدافع ليل الفرنسي وتوماس بارتي جناح أتلتيكو مدريد.

يذكر أن الصفقة الوحيدة للفريق الأول التي أبرمها آرسنال حتى الآن، كانت بضم ويليان جناح تشيلسي في صفقة انتقال حر بالمجان.