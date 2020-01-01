تقارير .. ريال مدريد يطلب ضم ميسي من برشلونة

هل يفعلها الملكي ويقلب سوق الانتقالات الصيفية رأسًا على عقب؟

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ريال مدريد استفسر من نظيره برشلونة عن إمكانية الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الأرجنتيني برونو أكوستا، والذي يعمل مع عدة صحف إسبانية فيما يتعلق بأخبار كرة القدم.

وكتب الصحفي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، أن الإدارة أبلغت ميسي بالفعل برغبة النادي الملكي في ضمه.

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وكان ميسي قد أعرب عن رغبته في الرحيل عن برشلونة بعد الخسارة المذلة من فريق بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين في دوري أبطال أوروبا.

وودع وده الفريق الكتالوني دوري أبطال أوروبا من دور الـ 8 أمام بايرن ميونخ، وهو ما تسبب في عاصفة داخل جدران النادي.

🚨 EXCLUSIVA | El #RealMadrid ha realizado una oferta por Leo Messi. El #FCBarcelona ya se lo ha hecho saber al jugador. pic.twitter.com/R3n7kQB5XU — Bruno Acosta (@BrunoAcostaARG) August 21, 2020

وأعلن برشلونة قبل ساعات عن تولي رونالد كومان منصب المدير الفني للفريق الكتالوني خلفًا لكيكي سيتيين الذي كان قد تولى المهمة في يناير بعد إرنستو فالفيردي.

جدير بالذكر أن العديد من الأندية كانت ارتبطت بليونيل ميسي في الأشهر الماضية أبرزها إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.