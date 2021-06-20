رونالدو وبنزيما فريسة عنصرية المجر.. ويويفا يتدخل

يويفا تقف بالمرصاد للشعب الهنجري

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بفتح تحقيق ضد جمهور المنتخب المجري لتحديد الملابسات التي حدثت من الجمهور الهنجري.

تتنافس المجر في "مجموعة الموت" كلًا من البرتغال وألمانيا وفرنسا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة يورو 2020.

ماذا حدث من الجمهور المجري؟

كشفت "RMC Sport" أن لاعبا المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي وكريم بنزيما تعرضا إلى هتافات عنصرية من جمهور المنتخب المجري، وذكرت الصحيفة أنه تم سماع "أصوات قرود" من الجماهير ضد كيليان مبابي.

وهذه لم تكن الحادثة الوحيدة للمجريين، فـأثناء مباراة البرتغال والمجر، تعرض كريستيانو رونالدو لهتافات مضايقة بتوجهاته الجنسية على خلفية علاقته بصديقة الملاكم المغربي، بدر هاري.

مشوار المنتخب المجري؟

يتذيل منتخب المجر المجموعة السادسة برصيد نقطة وحيدة بعد الخسارة من البرتغال بثلاثية نظيفة سجلها كريستيانو رونالدو، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية، تعادلت مع منتخب فرنسا بهدف لمثله، سجل هدف المجر أتيلا فيولا ثم تعادل أنطوان جريزمان للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 66.

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