فيجو: هنري سيطر على ذهن رونالدو في اليورو

لويس فيجو وذكريات يورو 2004

سرد أسطورة المنتخب البرتغالي، لويس فيجو في لقاء أخير، أحداث يورو 2004، بطولة المفاجأت التي أقيمت على أراضي البرتغال.

يعتبر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم هذه البطولة الأفضل على مر التاريخ، وذلك لكثرة المفاجآت فيها، حيث شهدت هذه النسخة خروج غير متوقع لكل من المنتخبات الألماني والإيطالي والأسباني من الأدوار الأولى.

كريستيانو وأول بطولة يورو.. كيف كان؟

تحدث لويس فيجو عبر Telefoot، وقال: "كريستيانو رونالدو كان لديه فكرة واحدة فقط: أن يكون أسرع وأفضل من تيري هنري".

هكذا علق لويس فيجو عن طموحات كريستيانو رونالدو الهائلة عندما لعب أول يورو له في 2004.

كيف كان مشوار البرتغال في يورو 2004؟

كانت البطولة تقام بالنظام القديم حينها، بمشاركة 16 منتخبًا، مقسمة على 4 مجموعات. تأهل البرتغال واليونان على حساب اسبانيا وروسيا.



في دور ربع النهائي، نجح منتخب البرتغال في إقصاء انجلترا بضربات الترجيح التي انتهت 6-5، فيما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.



وفي نصف النهائي، أطاح المنتخب البرتغالي بنظيره الهولندي بعدما فاز عليه 2-1، ليلتقي باليونان الفريق المعجرة الذي أطاح بالديوك ثم السويد.

وفي النهائي، كان الجميع يتوقع فوز المنتخب البرتغالي، على الرغم من أن اليونان كانت قد هزمت البرتغال في افتتاحية البطولة بنتيجة 2-1، إلا أن مشجعي المنتخب البرتغالي كانوا على ثقة بأن النهائي له حسابات أخرى.



ثم حدثت المعجزة.. وتغلبت اليونان على البرتغال في عقر دارها تحت أنظار رونالدو الذي كان 19عامًا حينها ويلعب أول بطولة يورو بقميص منتخب بلاده.

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