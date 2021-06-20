جريزمان بين "نارين".. حزن والدته أم فوز فريقه

صدامًا يتكرر وينتظره الجميع، فرنسا والبرتغال.

مرة آخرى تجتمع فرنسا والبرتغال لكن هذه المرة كلًا منهما يحمل لقب مختلف، فرنسا بطل العالم 2018، والبرتغال بطل اليورو 2016.

يعتبر البعض أن هذه المباراة ستكون بمثابة ثأر لبطل العالم فرنسا على نظيره البرتغال بعد نزع الأخير لقب اليورو السابق في الدقائق الحرجة لكن بالنسبة لجريزمان فهي مباراة من نوع آخر.

ماذا قال جريزمان؟

يعرف الجميع أن الفرنسي، انطوان جريزمان ذو أصول برتغالية وذكر ذلك مرة آخرى وقال: "نعم، إنها مباراة خاصة بالنسبة لي بسبب عائلتي، بعضهم يرتدي قمصان البرتغال والآخر فرنسا ومن يخسر سوف يحزن".

وأضاف: "أنا فخور جدًا باللعب لفرنسا. ستكون والدتي حاضرة في المدرجات، فالنسبة لي ستكون هذه لحظة رائعة".

وتابع: "اللعب ضد أمة منتخب مثل البرتغال وضد رونالدو سيكون استثنائي حقًا، سنرى كيف نكون خلال المباراة وسنحاول حقًا الفوز للفرنسيين وأيضًا لأمي".

مشوار فرنسا في البطولة؟

يتصدر المنتخب الفرنسي مجموعته برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على نظيره الألماني بهدف مقابل لا شيء، سجلة المدافع الألماني هولمز في شباكه.

ثم تعادل في الجولة الثانية أمام المجر بهدف لمثله، سجل هدف المجر أتيلا فيولا ثم تعادل أنطوان جريزمان للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 66.

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