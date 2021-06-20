تألق نجوم الدوري الإيطالي باليورو يجذب أنظار العالم

العالم يكتشف لاعبي الدوري الإيطالي

أحدث لاعبو الدوري الإيطالي ظهورًا واضحًا في أحداث بطولة اليورو الجارية مع منتخباتهم.

بعد انتهاء المرحلة الثانية من دور المجموعات في يورو 2020، أُجبرت أنظار العالم أن تلتفت نحو تألق نجوم الدوري الإيطالي.

ماهي الاحصائيات؟

كشفت إحصائيات اليورو أن من بين 55 هدفًا تم تسجيلها حتى الآن، تم تسجيل 18 منها للاعبين يلعبون حاليًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز تسعة لاعبين من أصل 24 جائزة رجل المباراة. كأنهم يرسلون رسالة: نحن هنا والدوري الإيطالي بخير.

من هم اللاعبون المتألقون؟

يأتي على مقدمة تلك اللاعبين، نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، الذي احتل المركز الأول في قائمة الهدافين بثلاثة أهداف مع مهاجم روما السابق وسامبدوريا باتريك شيك.

كما سجل لاعب لاتسيو، سيرو إيموبيلي (هدفين)، ومهاجم انتر، روميلو لوكاكو (هدفين)، ولاعب وسط ساسولو مانويل لوكاتيللي (هدفين).

وهدف وحيد للاعبو الدوري الإيطالي آخرين على هم ميلان سكرينيار (إنتر)، لورينزو إنسيني (نابولي)، روبن جوسينز (أتالانتا)، آرون رامسي (يوفنتوس)، إيفان بيريسيتش (إنتر)، ألفارو موراتا (يوفنتوس)، جوران بانديف (جنوة) ، أليكسي ميرانشوك (أتالانتا) وكارول لينيتي (سامبدوريا).

وبما يتعلق بجوائز "رجل المباراة"، حيث أنه في 24 مباراة تم لعبها حتى الآن، كان تسعة من الفائزين ممثلين لدوري الدرجة الأولى.

هم ليوناردو سبيناتسولا (روما) وكريستيان إريكسن (إنتر) ولوكاكو مرتين (إنتر) وسكرينيار (إنتر) ورونالدو (يوفنتوس) ولوكاتيلي (ساسولو) وميرانشوك (أتالانتا) وجوزينز (أتالانتا).

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