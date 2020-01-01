رفض استئناف أرسنال على عقوبة أوباميانج

المهاجم الجابوني حصل على بطاقة حمراء في مباراة فريقه الأخيرة

رفضت رابطة البريميرليج الاستئناف الذي تقدم به أرسنال لتخفيض عقوبة إيقاف مهاجمه بيير إيمريك أوباميانج، بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الفريق الأخيرة.

أوباميانج تعرض للطرد في مباراة أرسنال وكريستال بالاس الأخيرة، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي كريستال بالاس.

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في البداية حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، قبل أن يعود ويشهر له البطاقة الحمراء بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وقرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف المهاجم صاحب الـ 30 عاماً، ثلاث مباريات، تأمل إدارة أرسنال في تخفيضها لمباراة وحيدة.

وتعتقد إدارة أرسنال أن اللاعب لم يقصد التدخل بهذه القوة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الحالات المشابهة ولم يحصل فيها اللاعبين على بطاقات حمراء.

بعد رفض استئناف أرسنال، سيغيب أوباميانج، عن أرسنال في المباريات الثلاث المقبلة أمام شيفيلد يونايتد وتشيلسي في البريميرليج، ومباراة الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بورنموث.

ويستعد أرسنال لمواجهة شيفيلد يونايتد، مساء السبت القادم، في إطار مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن الفريق اللندني يحتل المركز العاشر من ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن كريستال بالاس صاحب المركز التاسع.