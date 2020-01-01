أتلتيكو مدريد يعرض ليمار للحصول على لاكازيت

خطة بديلة في حالة الفشل بضم كافاني

يترقب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، موقف المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت، وإمكانية رحيله عن صفوف أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

المدرب دييجو سيميوني لايزال يعتبر الأوروجوياني إيدنسون كافاني هو الهدف الأول له، نظراً لانخفاض تكلفته مع نهاية عقده بباريس سان جيرمان في الصيف القادم.

ومع ذلك تأتي كثرة العروض على كافاني، ومحاولات باريس للإبقاء على اللاعب بصفوفه، لتدفع أتلتيكو للتفكير في أهداف أخرى أبرزها لاكازيت.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت رغبة أتلتيكو في استغلال الحالة السيئة للاعب الفترة الأخيرة، لإقناع المدرب ميكيل أرتيتا بالتخلي عن خدماته.

ويأتي ذلك بعدما سجل اللاعب 5 أهداف فقط في 15 مباراة لعبها على مستوى الدوري الإنجليزي، وهو ما يقل بكثير عن زميله بيير إيمريك أوباميانج.

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ورقة أخرى يطمح سيميوني لاستغلالها، وهي رغبة أرسنال في التعاقد مع توماس ليمار جناح الفريق الإسباني، وإغراء النادي الإنجليزي بصفقة تبادلية يستفيد منها الطرفين.

يذكر أن أتلتيكو كان قريباً من ضم لاكازيت في صيف 2017 قبل انتقاله لأرسنال، ولكن عقوبة الحظر التي عانى منها النادي الإسباني، مهدت الطريق أمام نظيره الإنجليزي.